Cantù lotta, ma vince Tortona di due punti

Buone indicazioni dalla prima uscita stagionale per l’Acqua S.Bernardo Cantù, che sfodera una prova convincente nello scrimmage a Tortona. Alla fine, i padroni di casa, più avanti nella preparazione alla luce dell’impegno nella Supercoppa LBA, vincono di misura dopo una partita molto combattuta e a lungo condotta dai biancoblù.

La gara

Coach Vitucci sceglie Christon, Gravett, Flagg, Miles e Brown per il primo quintetto.

Proprio il centro segna il primo canestro della gara. L’Acqua S.Bernardo corre forte fin dalle prime azioni, allungando subito e tenendo poi il controllo per tutta la prima metà del quarto. Vitucci allunga le rotazioni, cambiando l’intero quintetto e gettando nella mischia anche Ventura, ma il copione non cambia e Cantù rimane avanti. Il primo quarto termina 14-21.

Tripla di Parravicini per il +10. Tortona risponde e si riavvicina sfruttando la vena realizzativa di Bortolani, ma i biancoblù non cedono il comando della partita. Sono Flagg e Brown, entrambi in doppia cifra all’intervallo, a tenere avanti Cantù anche per tutto il secondo quarto. Dopo i primi venti minuti di gioco il punteggio è 33-40.

Tortona prova a riavvicinarsi nuovamente, ma Miles e un ispirato Flagg rafforzano la leadership canturina. Cantù fisiologicamente rallenta il ritmo delle proprie azioni e la squadra di coach Fioretti accorcia a un solo possesso di distanza con una tripla di Eboua. Maddox firma il sorpasso. Cantù però risponde e nell’ultima azione Gravett fissa la parità sul 58-58.

Moraschini prova a spezzare l’equilibrio, ma, complice la preparazione, entrambe le squadre hanno meno energie e il punteggio resta a lungo bloccato. A 3 minuti dalla fine Cantù conduce di una lunghezza. Bortolani firma il nuovo vantaggio bianconero, ma Brown replica. Hubb segna da tre punti per il +2 di Tortona. Flagg ci prova fino all’ultimo, ma alla fine Tortona vince 78-76. Nell’ultimo quarto, si fermano però Parravicini, per una forte contusione al piede, e Christon, dopo un colpo al naso. Entrambi gli infortuni verranno valutati nei prossimi giorni, attraverso gli opportuni esami strumentali.

Il tabellino

DERTHONA TORTONA – ACQUA S.BERNARDO CANTÙ 78 – 76 (14-21, 19-19, 25-18, 20-18)

Acqua S.Bernardo Cantù: Christon 2, Flagg 19, Gravett 12, Okeke 6, Moraschini 8, Parravicini 6, Ventura, Miles 3, Brown 16, Grazulis 2, Udom 2. Allenatore: Vitucci.

Derthona Tortona: Eboua 13, Hubb 17, Gorham 5, Pecchia 3, Della Cia N.E., Di Meo, Vene 2, Wilkinson N.E., Bortolani 18, Maddox 10, Gazzotti, Jallow 10. Allenatore: Fioretti.

Arbitri: Quarta, Giovagnini, Caneva.

Il commento di coach Vitucci

«È stata una partita da cui ricaviamo indicazioni utili e questo era l’obiettivo principale, anche perché giocavamo contro una squadra importante. Abbiamo fatto sicuramente meglio nella prima parte, poi siamo calati progressivamente, come era anche prevedibile. Abbiamo avuto la conferma che siamo al punto in cui pensavamo di essere in questo momento della preseason. Ci sono ovviamente molte cose su cui lavoreremo nei prossimi giorni, ma ci sono anche altrettanti segnali positivi».