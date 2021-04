“Cantù Next S.p.A. ribadisce la propria ferma volontà di continuare con il percorso di realizzazione del nuovo palasport di Cantù. La nuova arena non sarà solamente un’opera fondamentale per riportare la Pallacanestro Cantù ai livelli che la storia del basket la assegna, ma è destinata a diventare un importante punto di riferimento e attrazione per tutto il territorio e l’intera cittadinanza”. Con queste parole Cantù Next ribadisce la sua mission, nonostante la matematica retrocessione in A2 della squadra.

Cantù Next: “Avanti con la realizzazione del palasport di Cantù”

“Cantù Next S.p.A. conferma inoltre l’intento di garantire il sostegno all’attività sportiva del club, indipendentemente da quali siano i suoi risultati sul campo. Il piano industriale condiviso con la società è infatti molto solido e si sta lavorando quotidianamente per conseguire gli obiettivi prefissati”, si legge nel comunicato.

Il presidente: “Spirito e impegno identici”