Oggi, martedì 4 febbraio 2020, Cantù Next SpA ha acquisito il 10% delle quote azionarie del club.

Cantù Next SPA entra nel capitale azionario del club

“Pallacanestro Cantù SpA comunica che, in data odierna, presso lo studio notarile Manfredi, Cantù Next SpA ha acquisito il 10% delle quote azionarie del club. Pallacanestro Cantù esprime la propria soddisfazione per un passaggio significativo per il futuro di entrambe le società e rivolge un sincero ringraziamento a tutti i soci di Cantù Next per il loro contributo a questo progetto”, questo quanto si legge nella nota.