Cantù Next sul palasport: “Il progetto verrà depositato in Comune. Sì a nuovi azionisti selezionati”

Ieri sera si è tenuta l’assemblea dei soci di Cantù Next S.p.A. nella sede dell’azienda Lattonedil. E’ stato definito l’ultimo aggiornamento progettuale del nuovo palasport di Cantù e si è dato incarico ai tecnici di compiere i passi necessari per depositare il progetto definitivo presso gli uffici preposti del Comune di Cantù.

La nota di Cantù Next

“L’assemblea, inoltre, ha espresso un primo parere favorevole all’ipotesi di allargare la compagine sociale con l’ingresso di ulteriori azionisti selezionati (iter che si completerà nei prossimi mesi). Cantù Next S.p.A. ha ribadito la propria ferma volontà di continuare, unitamente, per quanto di competenza, a Pallacanestro Cantù S.p.A., il percorso per la costruzione della nuova arena con la massima determinazione e celerità possibile, tenendo conto della complessità dell’intervento, con l’intento di aprire il cantiere nei tempi previsti. Gli azionisti hanno confermato il proprio compatto sostegno ai Consiglieri e al management di Cantu Next S.p.A, e indirettamente della società partecipata Pallacanestro Cantù S.p.A., con cui si sta portando avanti un importante piano industriale condiviso per arrivare al conseguimento di un risultato fondamentale per tutto il territorio.

Cantù Next S.p.A. comunica inoltre di aver avviato le necessarie procedure per dotare la società di un modello organizzativo e gestionale conforme al Decreto Legislativo 231, ulteriore elemento che evidenzia la serietà del percorso avviato”.