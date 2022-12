Cantù non si ferma, espugna Torino e ne vince 8 di seguito. Sacchetti: "Ottima difesa e buona partita"

Un’ottima Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù firma l’ottavo successo consecutivo, battendo a domicilio la Reale Mutua Torino (71-90). Prima dell’inizio il pubblico di casa ha omaggiato con una standing ovation coach Meo Sacchetti, ex giocatore e allenatore dei piemontesi.

Cantù non si ferma, espugna Torino. Le parole di Sacchetti e Ciani

"Questo era un appuntamento importante e lo sapevamo - spiega coach Sacchetti -. Torino non aveva mai perso in casa. Noi abbiamo fatto una buona partenza, poi abbiamo avuto un blackout, forse perché ho cambiato troppo nel quintetto. Siamo tornati in carreggiata e abbiamo chiuso in avanti, grazie a un'ottima difesa e trovando spazi importanti in attacco. Arrivavamo da una brutta prestazione contro la Stella Azzurra Roma, mentre oggi abbiamo fatto una buona partita".

"Partita giocata non benissimo, ma con lo stesso livello di intensità tra le due squadre - sottolinea il coach di Torino, Ciani -. Abbiamo giocato ad armi pari contro un avversario di alto livello. Il parziale negativo con cui abbiamo chiuso il secondo quarto, ha pesato. Poi abbiamo provato a riaprirla, ma non ce l'abbiamo fatta. Recuperare 20 punti a Cantù era però difficile nel finale. Non abbiamo avuto efficacia, energia e lucidità per fare l'impresa. La differenza tra noi e loro in questo momento è considerevole".

La cronaca

Grande fisicità nella prima frazione con l’avvincente duello sotto canestro tra Guariglia e Hunt. Ed è l’americano di Cantù, ben assistito da Rogic, a portare i suoi sul 2-4. Nikolic punge dall’arco su assist di Baldi Rossi, poi Hunt da sotto per il 4-9. Break di 4-0 dei torinesi con la schiacciata di Jackson e il canestro di Mayfield (8-9 al 7’). Parziale di 2-8 per i biancoblù impreziosito dalle bombe di Bucarelli e Berdini (10-17). Torino alza il ritmo e Cantù si innervosisce, concedendo una serie di viaggi dalla lunetta ai locali, che impattano allo scadere con un parziale di 7-0 (17-17).

L’Acqua S.Bernardo subisce l’ondata di Torino, che continua la sua marcia in avvio del secondo quarto: schiacciata di Poser per il sorpasso, poi Pepe colpisce dall’angolo in basso con la tripla del +5 (22-17). A interrompere l’emorragia è Da Ros, tra i più positivi, che ruba palla e parte in contropiede per il 22-19. Ancora il capitano biancoblù a segno, ma Pepe mette la sua seconda tripla (26-21 al 14’). Cantù c’è, prima con Berdini che lancia in transizione Da Ros e Nikolic, poi con Baldi Rossi (26-27). Nuovo break di Cantù (2-7) con Baldi Rossi dalla lunga distanza e Da Ros in giornata di grazia in area (doppia cifra già al 18’ per lui con 5/5 da due). De Vico infiamma il Pala Gianni Asti da fuori, ma i canturini chiudono sul +9 (31-40).

Terzo periodo: polveri bagnate in avvio nei primi due minuti, poi De Vico buca da fuori (34-40). Seguono quattro punti di Poser, ma gli animi si scaldano: tecnico a De Vico, poi Torino già in bonus concede una serie di viaggi dalla lunetta a Rogic (38-46). I gialloblù non trovano varchi nella difesa canturina e il play croato ai liberi certifica il +10 (38-48). Cantù bene anche nella sfida dei rimbalzi (16-26 al 26’), mentre i locali hanno Pepe e Poser già carichi di quattro falli a testa. Equilibrata la seconda metà del quarto: 13-16 con la bomba alla mezz’ora di Stefanelli (51-64).

Nella quarta frazione Cantù gestisce il vantaggio senza particolari patemi e si impone per 71-90.

Il tabellino

Reale Mutua Torino Basket: Mayfield 8, Vencato 1, De Vico 20, Jackson 6, Guariglia 4; Ikangi, Poser 15, Schina 8, Pepe 9. N.e.: Avino, Fea. All.: Ciani

Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù: Rogic 7, Bucarelli 7, Nikolic 27, Baldi Rossi 12, Hunt 8; Da Ros 20, Severini, Berdini 3, Stefanelli 6, Meroni. All.: Sacchetti

Arbitri: Radaelli, Maschio, Marzulli

Parziali: 17-17, 14-23, 20-24, 20-26.

Le foto dell'incontro

