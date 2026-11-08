Cantù non si schioda da quota 0

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E anche questa occasione è andata. Al PalaTiziano la Maxima Roma si impone sull’Acqua S.Bernardo e dopo sette giornate di campionato Cantù resta desolatamente in fondo alla classifica a quota 0

La gara

Le triple di Moraschini e Holiday, una per parte, inaugurano la partita. Bilan regala il primo vantaggio di giornata a Roma, ma Cantù, con tre canestri di Brown, Gravett e Flagg, torna avanti, andando sul 6-11. Il parziale guidato da Wheatle rilancia la Maxima, l’Acqua S.Bernardo però reagisce e, con l’alley-oop chiuso da Okeke e la tripla di Moraschini, torna a +5. Ospiti avanti anche al 10’ per 23-24.

Udom trova due punti di mestiere in apertura di secondo quarto, Alibegovic però realizza la tripla della parità, con i padroni di casa che poi si affidano a Camara e vanno sul 31-28. Cantù resta in scia e con Moretti pareggia sul 35-35, ancora il centro ex Rimini tuttavia schiaccia per il 39-35. Dopo il time-out di Coach Vitucci l’Acqua S.Bernardo torna sul parquet con decisione e, con la tripla di Olisevicius torna a -2. Due canestri di Bilan portano la Maxima avanti 48-42, con il distacco che aumenta ulteriormente nei minuti finali del secondo quarto: le squadre rientrano negli spogliatoi sul 54-44.

La terza frazione si apre con quattro punti di Flagg, ma le triple dagli angoli di Holiday e Tyson consentono a Roma di allungare sul 64-48. Cantù prova a scuotersi con i canestri di Moraschini e Okeke, ma ancora Bilan e Tyson portano i capitolini sul 75-55. I biancoblù riescono a tornare a -12, con il quarto che si chiude sul 78-63 dopo il canestro da lontano di Alibegovic.

Olisevicius dall’angolo e Ventura dopo un rimbalzo in attacco riportano l’Acqua S.Bernardo ancora a -12. I canestri di Moon consentono a Roma di riguadagnare terreno, con Cantù che non riesce a scendere sotto la doppia cifra di svantaggio nonostante la schiacciata di Okeke. Nel finale le triple di Moon e Olisevicius, seguite dai canestri di Bonacini e Brown, fissano il punteggio sul 99-87 finale.

Il commento

“In questa partita purtroppo in alcuni momenti non siamo riusciti a rispondere soprattutto dal punto di vista offensivo – ha detto coach Francesco Vitucci – Nel primo tempo abbiamo faticato in due cose: loro hanno segnato un po’ troppo e Bilan ci ha messo in difficoltà in post basso. Dovevamo invece essere in grado in certi momenti di rispondere alle loro folate in attacco, che sapevamo potessero esserci visto il tasso di talento di cui dispongono, anche in uscita dalla panchina. Ci sono stati anche dei tiri aperti da tre in momenti importanti che purtroppo abbiamo sbagliato e i numeri sono abbastanza chiari. Abbiamo fatto un pochino meglio, sicuramente c’è stato un grande sforzo collettivo, ma abbiamo prodotto poco, non tanto in generale ma rispetto a quanto avremmo potuto in alcune occasioni”.

Il tabellino

MAXIMA ROMA-ACQUA S.BERNARDO CANTÙ 99-87 (23-24, 31-20, 24-19, 21-24)

Maxima Roma: Brown 0, Bilan 26, Holiday 15, Tyson 11, Alibegovic 9, Veronesi 5, Moon 18, Bresciani, Bonacini 2, Wheatle 5, Camara 8. Allenatore: Cotelli.

Acqua S.Bernardo Cantù: Flagg 17, Gravett 4, Okeke 7, Moraschini 16, Parravicini N.E., Ventura 2, Miles N.E., Brown 18, Grazulis, Moretti 7, Udom 2, Olisevicius 14. Allenatore: Vitucci.

Arbitri: Andrea Valzani, Denis Quarta, Alessio Dionisi