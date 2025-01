Cantù cade contro Rieti

[nk-video player-id="default" video-id=La Pallacanestro Cantù, priva ancora di Tyrus McGee, torna per la terza domenica consecutiva al PalaDesio. Nonostante il buon stato di salute dimostrato nell'ultimo periodo l'Acqua S. Bernardo cade in casa contro Rieti. Una partita decisa da un terzo quarto molto negativo.

Primo quarto

I primi cinque di Nicola Brienza sono De Nicolao, Piccoli, Moraschini, Basile e Hogue mentre Alessandro Rossi replica con Monaldi, Piccin, Harris, Spencer e Piunti. Sblocca il punteggio proprio quest'ultimo con un semi gancio in area mentre il primo attacco di Cantù è una palla persa. Ci pensa Piccoli a muovere il punteggio per i padroni di casa con una tripla contestata dall'angolo a cui fa seguito un'altra bomba, stavolta firmata da De Nicolao. Dopo il bel canestro di Harris, il tabellone dice 6-4 Cantù. De Nicolao è l'assoluto protagonista di questi primi minuti con cinque punti e un bell'assist per Basile. Dall'altra parte Monaldi riavvicina i suoi con una tripla, 10-7. Hogue firma i suoi primi punti con una giocata di energia ma un fallo dubbio fischiatogli scatena le prime proteste. L'asse Harris-Spencer produce due punti dopo una bella alzata e proprio Harris riporta in parità la partita sul 12-12. Un elettrico Hogue riconsegna immediatamente il vantaggio. Il primo cambio per Brienza è Okeke proprio per il numero 22 con due falli. Entra anche Riisma per Moraschini mentre i fischi arbitrali mettono subito in partita il PalaDesio. Monaldi firma la tripla del sorpasso, 14-15. Rossi inserisce Spanghero, Sarto e Chiccetti per Harris, Spencer e Piccin. Il lancio di Piccoli per la schiacciata di Okeke fissa il punteggio sul 16-15 a 2.37 dal termine. Brienza inserisce Valentini per Piccoli e utilizza il doppio play. Un altro lancio da football americano, stavolta di De Nicolao, porta a due punti di Basile. Le due squadre si scambiano canestri per tutto l'ultimo minuto di gioco e il primo quarto finisce sul 24-22.

Secondo quarto

La seconda frazione di gioco si apre con un 2+1 di Baldi Rossi dal post basso mentre Piccoli si esibisce in un'altra difesa magistrale su Spencer. Il parziale di 5-0 per l'Acqua S. Bernardo e un paio di attacchi poco convincenti da parte dei suoi obbligano coach Rossi a chiamare il primo time out della serata. Sarto scuote i suoi con un efficace tiro dalla media. Il secondo fallo di Okeke si somma ai due falli di Hogue e quindi fa il suo esordio nella partita Luca Possamai. A 7.05 dal termine il punteggio è di 29-24. Le difese, in questa fase della partita, salgono di tono e gli attacchi faticano a trovare soluzioni pulite. Baldi Rossi prova a ridare fluidità ai suoi con una tripla, +8 Cantù. Rieti è offensivamente bloccato e l'Acqua S. Bernardo prova ad approfittarne con un altro tiro da 3, stavolta di Moraschini dopo un bello scarico di Possamai dal post. Rossi è costretto a un nuovo time out sul punteggio di 35-24 a 4.38 alla fine del secondo quarto. Piunti, con una pregevole iniziativa offensiva, fa tornare a segnare i suoi ma Baldi Rossi è in una fase ispirata della gara. Rieti cerca di scrollarsi di dosso le inefficienze in attacco con una tripla di Harris. A 3.27 dalla fine rientra anche Basile, messo in campo al posto di Possamai. Le accelerazioni di De Nicolao risultano ancora decisive mentre dall'altra è Piunti che prova a tenere vicini i suoi. Il post basso di Spencer genera due punti che portano Rieti a -6, 41-35. L'ultima azione prima dell'intervallo lungo è di Rieti che trova due punti con Monaldi. Il primo tempo termina 41-37.

Terzo quarto

In campo rientrano i rispettivi quintetti iniziali e primi due sono di Rieti che si avvicina ulteriormente, respinta da una scodellata di destro di De Nicolao. Piunti firma un altro -2 mentre Piccoli si rende protagonista di un'altra bella penetrazione. I ritmi sono forsennati ed è Cantù a provare a mettere un po' di ordine. La tripla di Harris fissa il punteggio sul 45-44. Cantù fatica a trovare soluzioni offensive ma difensivamente riesce a garantire la consueta qualità. Il sorpasso di Rieti sul 45-46 a 5.51 dalla fine del terzo quarto costringe Brienza a chiamare il primo minuto di sospensione della sua partita. L'uscita dal time out è buona e Moraschini segna il controsorpasso, vanificato da una tripla di Monaldi. A 4.19 dal termine il punteggio è 47-49 per gli ospiti. De Nicolao prosegue con la sua serata di grande qualità offensiva e segna una tripla importante dopo un periodo difficile per l'attacco biancoblù. Brienza rimette anche Valentini per Piccoli, autore fino ad adesso di una prestazione difensiva di estrema attenzione. Il 2/2 di Piccin dalla linea della carità riporta avanti gli ospiti. Spanghero prolunga il momento positivo per Rieti mentre l'attacco canturino risulta ingolfato. Un ispirato Spanghero ritocca il massimo vantaggio degli ospiti con la bomba del +8, 50-58. Il terzo quarto ha evidenziato le difficoltà offensive dell'Acqua S. Bernardo, spesso in affanno nel trovare il vantaggio giusto. La schiacciata di Spencer manda Rieti avanti addirittura di 10. Il terzo quarto termina 50-60 con un parziale, in questi ultimi dieci minuti, di 9 a 23.

Quarto quarto

Cantù inizia il quarto con la consapevolezza di dover rimettere in piedi una partita pericolosamente sfuggita di mano. Moraschini apre un ultimo quarto importante con sei punti consecutivi. Il parziale di 6-0 canturino obbliga Rossi a chiamare time out quando mancano ancora 7.49 minuti alla fine della partita. L'asse Harris-Spencer, decisamente funzionante, ferma il parziale aperto di Cantù. Hogue corregge la tripla sbagliata da Moraschini e Cantù torna sotto di 4, respinta dalla tripla di Monaldi del 58-65. Valentini subisce fallo, segna la tripla e riporta sotto di tre i biancoblù. Il PalaDesio alza i decibel. Basile segna altri due punti per il -1 ma non riesce a pareggiare i conti con il libero supplementare. Harris continua a trovare soluzioni offensive ma Basile sembra essersi messo in partita definitivamente e un'altra sua iniziativa offensiva vale il -1, 66-67. Proprio il numero 21 biancoblù riporta in vantaggio Cantù dopo un'infinità di tempo. Spanghero, entrato per Harris che ha subito un colpo dopo un fallo su tiro, è glaciale e il suo 2/2 riporta Rieti avanti di 1. Monaldi trova la penetrazione del +3 a 2.19 dalla fine e Brienza chiama time out. L'uscita dal minuto di sospensione, tuttavia, non è efficace e Rieti si trova a +3 palla in mano. Monaldi segna un'altra tripla e Rieti vola a +6, Basile accorcia sul -5 a 1.09 dalla fine. A 46 secondi dal termine Rieti è avanti di 4. Rossi vuole vederci chiaro e chiama time out. Brienza organizza un attacco a dir poco decisivo sul -6 a trenta secondi dalla fine della partita. La tripla di Baldi Rossi si spegne sul ferro e la partita termina 70-77.

Nonostante un inizio buono e una prima parte di gara molto attenta difensivamente, Cantù si fa travolgere nel terzo quarto e cade in casa contro Rieti.