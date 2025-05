Cantù doma Rieti, finisce 89-74.

Per Brienza entrano in campo De Nicolao, McGee, Moraschini, Baldi Rossi e Okeke. Per Rossi ci sono Spanghero, Sarto, Piccin, Viglianisi e Cicchetti. I primi due sono di McGee che riporta i suoi sotto di uno. Il primo quarto è stata caratterizzato da una garnde fisicità con contatti da ambo le parti. Rieti ricomincia male il primo quarto e dopo una palla persa, Viglianisi e Moraschini vanno faccia a faccia. I due, tuttavia, si spiegano e si abbracciano in mezzo al campo. Dopo un conciliabolo gli arbitri danno tecnico a entrambi e se la cavano così, salomonicamente. Il risultato sono i due liberi del sorpasso di Moraschini. Cicchetti è impreciso in area e Cantù piazza un parziale di 9 a 0 che obbliga Rossi a chiamare time out. Rieti è rientrata decisamente scarica e sta subendo la difesa canturina. Il parziale canturino prosegue con Okeke che stoppa in maniera impressionante un tiro di Viglianisi. Rieti, tuttavia, rimane a contatto con la tripla di un ottimo Sarto. Moraschini, da parte sua, continua a martellare. Il punteggio è sul 27-23 per i padroni di casa. Per Brienza c'è in campo il doppio play, De Nicolao-Valentini, Riisma, Basile e Okeke. Visto che in area Spencer fa buona guardia, Basile si dedica al tiro da tre con discreti risultati. La bomba del +7 certifica il tentativo di fuga dei canturini. La grande presenza mentale e fisica dei biancoblù è esemplificata da Riisma che sbaglia la tripla ma recupera immediatamente la palla. Il punteggio dice 30-23 a 3.53 dall'intervallo lungo. Basile, sempre dall'arco, ritocca il massimo vantaggio, +10. Rieti prova ad andare da Spencer ma proprio non riesce a sbloccarsi. L'attacco ha firmato solo cinque punti in sette minuti. McGee fa solo 1/2 dalla lunetta, 34-23. Piunti prova a ridare un po' di certezze ai suoi con un 3/3 dalla linea della carità. McGee prende in mano questa fase della gara con Harris che proprio non si sblocca e Cantù che prosegue con grande attività a prendere rimbalzi in attacco. Per l'ultimo minuto e trenta rientrano anche De Nicolao e Okeke. Riisma segna la tripla dall'angolo che porta l'Acqua S. Bernardo sul +13, 39-26. La sbandata di Rieti sta assumendo proporzioni non indifferenti. Lo capisce Rossi che chiama time out ma senza grandi risultati, Spanghero commette fallo in attacco e viene cambiato. Spencer continua a essere un fattore d'intimidazione in area e lo capisce anche Basile. A 58 secondi dall'intervallo lungo, con una rimessa dal fondo, Brienza chiama time out. Il tecnico canturino prepara una rimessa che produce due tiri liberi di Basile, entrambi segnati. McGee segna l'appoggio del +17. Solo 26 punti per Rieti, otto nel secondo quarto. Sarto dalla lunetta manda i suoi a quota 28 mentre Basile risponde subito con un canestro e fallo per dare il +18, 46-28. L'ultimo tiro è un errore di Harris. Si va all'intervallo lungo sul 46-28.