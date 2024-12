Cantù passa a Piacenza dopo una gara combattuta

Torna immediatamente al successo l’Acqua San Bernardo Cantù, che sconfigge a domicilio l’Assigeco Piacenza dopo 40 minuti combattuti, ma che hanno

visto i biancoblù condurre sempre la sfida.

La gara

Hogue, per la prima volta schierato nel quintetto iniziale, segna i primi due punti della partita. Marks vuole lasciare il segno al suo esordio con la maglia di Piacenza e realizza un minibreak, annullato prontamente da McGee. L’Assigeco dà battaglia e in campo regna l’equilibrio. Il canestro sulla sirena di Valentini permette a Cantù di chiudere avanti 21-24.

Valentini e Baldi Rossi trovano il primo allungo dell’Acqua San Bernardo, che guadagna tre possessi di vantaggio. Piacenza torna sotto con D’Almeida. Cantù

prova a scappare nuovamente con i canestri di Basile, ma l’Assigeco non esce mai dalla partita e rimane in scia. All’intervallo lungo Cantù comanda 35-41.

Cantù rinuncia a McGee, che dopo un problema fisico accusato nel primo quarto non rientrerà più sul parquet. Moraschini porta i biancoblù a +9, ma Marks non si arrende e lancia la rimonta di Piacenza che pareggia grazie a una tripla di Serpilli. Cantù risponde con Moraschini e Piccoli, ripristinando il suo massimo vantaggio. Nel finale Piacenza riduce il divario a 58-63.

Baldi Rossi apre l’ultima frazione con una tripla, ma Piacenza non molla e lentamente riduce lo svantaggio fino a tornare a un solo possesso di distanza a metà del quarto. L’Acqua S.Bernardo non si scompone e, con un ottimo Valentini, riacquista immediatamente un vantaggio che le permette di rimanere sempre al sicuro e gestire gli ultimi minuti di gioco. La sirena sancisce il 77-82 finale.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Il commento

"Era una partita estremamente pericolosa, perché ci portavamo dietro un po’ di scorie dalla sconfitta con Udine e si è visto - ha detto coach Nicola Brienza - Non ci è mancata attenzione in avvio e i ragazzi sono entrati in campo con la giusta faccia, ma sicuramente nel primo tempo saremmo potuti andare all’intervallo con un vantaggio più considerevole rispetto a quello che è stato. A mio parere oggi abbiamo creato diversi tiri buoni, ma le percentuali non ci hanno aiutato e Piacenza è stata brava a mettere grande energia e cuore in campo, rimanendo sempre in partita. Noi però, anche nei minuti in cui abbiamo fatto fatica a segnare, siamo rimasti lì con la testa e i ragazzi hanno sempre seguito il piano partita che avevamo preparato, cercando sempre di fare le cose migliori per la squadra. È una vittoria importante, che ci fa ripartire, e quindi siamo molto contenti di tornare a casa con questi due punti".

Il tabellino

ASSIGECO PIACENZA – ACQUA S.BERNARDO CANTÙ 77 – 82 (21-24, 14-17, 23-22, 19-19)

Acqua S.Bernardo Cantù: Valentini 15, Baldi Rossi 7, Moraschini 13, De Nicolao 3, Piccoli 3, Beltrami N.E., Basile 17, Hogue 4, Riismaa 4, McGee 7, Possamai 9.

Assigeco Piacenza: Gajic, Grimes 3, Suljanovic 3, D’Almeida 6, Querci 6, Marks 23, Fiorillo N.E., Bonacini 6, Serpilli 11, Bartoli 17, Filoni 2.

Arbitri: Ursi, Masi, Picchi