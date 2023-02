La Pallacanestro Cantù ha bisogno di rialzarsi, di tornare a vincere dopo le due sconfitte consecutive rimediate contro Piacenza in casa e nella trasferta della scorsa settimana ad Agrigento. Ci proverà domenica , il 12 febbraio, al PalaFitLine di Desio contro la Novipiù Monferrato Basket. All’andata Cantù vinse per 65-77 in trasferta.

Cantù per rialzarsi dopo due sconfitte: domenica c'è Casale Monferrato

I piemontesi hanno cambiato guida tecnica nelle scorse settimane, sostituendo Andrea Valentini con Stefano Comazzi, che già ricopriva il ruolo di assistente della Novipiù. Comazzi ha iniziato la sua carriera da allenatore a Borgomanero. Poi è passato a Moncalieri, all’Italia Under 16 e alla PMS Torino, con cui ha conquistato la promozione in Serie A togliendosi anche la soddisfazione di vincere la Coppa Italia nella stagione 2017/2018. Prima di approdare in Monferrato nell’estate del 2021, è stato per due stagioni assistente allenatore della Scaligera Verona.

Cantù e Casale si sono già incrociate in questa stagione anche in Supercoppa LNP, quando lo scorso 14 settembre i biancoblù persero per 82-79 a Casale alla seconda giornata del girone eliminatorio. Per quanto riguarda i precedenti della scorsa stagione, i biancoblù hanno un ruolino di due vittorie su due partite disputate. Nel dettaglio: 91-77 in Brianza e 75-84 a Casale.

Risale alla stagione 2011/2012, invece, l'unica partecipazione dei casalesi alla Serie A1, una vittoria per parte con il fattore casalingo decisivo: 70-55 al Pianella e 69-65 in Piemonte. Nella classifica del Girone Verde i canturini guidano in vetta a 30 punti, mentre Casale occupa l’ultima posizione a 10 punti insieme a JuVi Cremona, Stella Azzurra Roma e Kienergia Rieti.

A livello di statistiche, il miglior realizzatore dei casalesi è la guardia italo-argentina del ‘94 Lucio Redivo (16,6 punti di media a partita). Dietro di Redivo spiccano l’ala/centro classe ’89 Niccolò Martinoni (12,2), il play inglese del 2003 Quinn Ellis (11,2) e il centro americano del ’96 Aaron Carver (10,4). Carver è anche il secondo miglior rimbalzista del Girone Verde di Serie A2 con un ruolino di 11,2 di media a partita.

Il commento di coach Sacchetti