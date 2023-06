Si è giocata questa sera, martedì 6 giugno 2023, la resa dei conti tra l'Acqua S.Bernardo Cantù e la Giorgio Tesi Group Pistoia al PalaFerraris di Casale Monferrato, il campo neutro scelto dal club biancoblù dopo la squalifica del PalaDesio. Dopo due gare vinte a testa Cantù dice addio al sogno finali play off. Gara che finisce sul 75 a 67 per i toscani.

Cantù perde gara 5 e dice addio al sogno Serie A

Magro stoppa Hunt in avvio, poi Wheatle approfitta di una dormita difensiva dei biancoblù e apre la contesa: 0-2. Ancora Wheatle per il 2/2 dalla lunetta, mentre Logan va a segno con solo il 50% e Hunt da sotto firma il 3-4. Tanti errori da entrambe le parti, ma Da Ros fa suo il sorpasso: 5-4. Botta e risposta tra Magro e Bucarelli, a cui segue la bomba di Varnado: 7-9. La GTG fa buona uardia a rimbalzo e punge da fuori con Wheatle: 7-12. Break canturino con Stefanelli e la schiacciata di Nikolic per il -1: 11-12. Dopo il canestro di Varnado, sono Nikolic e Stefanelli a chiudere il primo quarto sul 15-14. Basse percentuali per entrambe le compagini: 31,6% per l’Acqua S.Bernardo e 25% per Pistoia.

Bomba di Della Rosa dall’angolo, poi Logan dà il via a un parziale di 6-0 che vale il 21-17. Pistoia c’è con Copeland che timbra dall’arco e si riporta a -1 (21-20). Il professor Logan mette la prima tripla per i canturini al 14’: 24-20. Baldi Rossi appoggia facile sotto canestro e poi infila la bomba del 29-22 che fa esplodere il PalaFerraris. Pistoia è in confusione e Cantù ne approfitta con Nikolic: 33-24. Nikolic per il +11, ma Varnado rianima i suoi dalla lunga distanza: 37-29. All’intervallo i canturini sono sul +10 (39-29). Per gli uomini di coach Sacchetti 13-5 nei punti dalla panchina, mentre Pistoia paga ben 8 palle perse.

Apre le danze Bucarelli dopo l’erroraccio di Varnado, poi agro mette canestro più libero: 41-32. Copeland alza la voce da fuori e la GTG torna in scia: 41-35. Schiaccia Hunt su assist di Logan, ma la mano di Copeland è una sentenza dall’arco: 43-38. Magro rimette i suoi a un solo possesso: 43-40. Segue il 4-0 di Stefanelli e Hunt, ma Wheatle trova due viaggi dalla lunetta per il -5: 49-44. Stefanelli da fuori, ma Varnado trova canestro più libero: 52-47. Scatenato Stefanelli che va in doppia cifra e riporta i brianzoli sul +8 (55-47). Cantù si inceppa e Pistoia impatta con un parziale di 0-8 (55-55). Da Ros alla mezz’ora per il 57-55.

Quarta frazione: seconda bomba di Stefanelli, a cui risponde Della Rosa (60-58). Malissimo Pistoia da due punti con solo 11/35 al tiro. Tecnico a Copeland già out per 5 falli al 33’. Varnado per il -1, ma Nikolic schiaccia per il 63-60. Della Rosa non molla nulla, prima impatta e poi sorpassa da fuori: 63-66. Pistoia è in pieno gas e vola sul +10 con Wheatle e Varnado: 63-73. Cantù non ne ha più: vince Pistoia per 67-75.

I commenti post partita

Meo Sacchetti: "Doveroso fare i complimenti a Pistoia. Abbiamo avuto un po’ di sufficienza quando è uscito Copeland. Ora in bocca al lupo a loro. Gli ultimi cinque minuti la differenza fisica si è fatta sentire. Una serie strana dove hanno fatto la differenza i dettagli. Paghiamo errori banali, ma è il bello della pallacanestro, che non perdona nulla. Alla fine, hanno meritato loro per l’atteggiamento".

Nicola Brienza: "Non è facile trovare le parole. Una partita che resterà nel cuore e nella testa di tutti noi. Un pezzo di storia di Pistoia. I ragazzi si sono superati: siamo stati bravi a tenere un margine lieve, poi a recuperare e vincere. Complimenti a Cantù, con cui abbiamo sempre giocato partite combattute e di altissima qualità. Non c’è una squadra che esce a testa bassa. Ora cercheremo di fare il massimo in finale".