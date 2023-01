Cantù perde in casa contro Piacenza, Sacchetti: "Colpa mia. Bisogna saper vincere giocando male"

Termina la striscia di imbattibilità casalinga della Pallacanestro Cantù che ieri, domenica 29 gennaio 2023, è stata sconfitta per 89 a 79 al PalaFitLine di Desio dalla Ucc Assigeco Piacenza. Il primato in classifica dei canturini rimane intatto, così come il distacco di quattro punti dalle seconde classificate ed è corretto usare il plurale: la Vanoli Cremona perdendo contro la Reale Mutua Torino si è fatta agganciare a quota 26 dalla Blu Basket Treviglio.

Cantù perde in casa contro Piacenza, la cronaca

Apre le danze Pascolo, poi replica Da Ros da fuori. Nikolic in transizione schiaccia per il 5-4 e dà il via a un mini-break canturino: 5-2 con la tripla di Rogic e Bucarelli (10-6). Botta e risposta tra Stefanelli e Miaschi, poi Nikolic timbra il 14-13. È un buon momento per i piacentini che chiudono sul 16-20 grazie ai canestri di Pascolo, Querci e Cesana. Cantù in difficoltà nel primo quarto nel tiro dal campo: 30% da due e 25% da tre. Biancoblù in crisi anche a rimbalzo: al 10’ 16-9 per l’Assigeco.

Non cambia la musica nei primi sei minuti del secondo periodo: parziale di 9-17 per i piacentini (25-36), che si affidano alle giocate di un ispirato Portannese. McGusty e la guardia italo-svizzera colpiscono tre volte dalla lunga distanza, mentre Skeens domina a rimbalzo. L’Acqua S.Bernardo riesce a ricucire con Hunt, Nikolic e Rogic (34-38). Il play croato allo scadere sblocca l’emorragia da fuori dei brianzoli (37-41). Meglio Piacenza al tiro con il 44,4% dal campo nel primo tempo. Fuori Bucarelli per i biancoblù a causa di un infortunio all’occhio per uno scontro di gioco (trauma orbitale sinistro)

Avvio da incubo di Cantù nel terzo periodo: 0-7 con i canestri di Pascolo, McGusty e Cesana dalla lunga distanza (37-48). Nikolic da fuori risveglia i suoi, ma arrivano altri due canestri di uno Skeens in versione “ovunque” (40-52). Parziale di 9-7 per Cantù con coach Sacchetti che fa rientrare Bucarelli in campo (49-59). McGusty da tre, ma Severini e Rogic pungono dall’arco per il -7 della mezz’ora (55-62).

Quarta frazione al cardiopalma: testa a testa tra Gajic e Baldi Rossi, che infiamma il palazzo con la sua prima bomba (60-65). Il solito McGusty in penetrazione, poi Bucarelli timbra da fuori (63-67). Sale in cattedra Baldi Rossi per il -1 (66-67). Severini impatta dalla lunetta, poi Cesana ne mette cinque, ma è pronto Bucarelli con tripla e canestro (73-72). Miaschi da tre, ma pareggia Hunt da sotto su assist di Rogic (75-75). Ancora Miaschi da fuori, poi McGusty per il +5 (75-80). Nel finale i biancorossi gestiscono e vincono per 79-89.

I commenti post partita

"Sicuramente la maggior parte della colpa è mia - sottolinea coach Meo Sacchetti -. Molto male l’atteggiamento iniziale e prima del terzo quarto. Difensivamente ci sono stati troppi errori. Merito anche ai loro tiratori che sono entrati in confidenza e noi non siamo riusciti a metterli fuori giri. Però spero che possa servire da lezione, anche se non mi aspettavo un approccio del genere. Bisogna vincere anche se si gioca male".

"Una grande soddisfazione battere la capolista a casa sua - le parole di coach Salieri -. Ci dà convinzione per il prosieguo del campionato. Per l’innesto di Portannese dobbiamo ringraziare la società, a cui dedico la vittoria. Ci ha dato condizione e qualità. Ci mettiamo alle spalle un momento di difficoltà. Abbiamo trovato il ritmo giusto e un buon equilibrio. I ragazzi sono stati bravissimi a mettere in pratica ciò che avevamo preparato in settimana".

Le foto del match