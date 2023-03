Cantù, reazione da applausi con Torino e vittoria netta. Sacchetti: "Ci prendiamo la vittoria, ma loro con due assenze importanti"

Una Pallacanestro Cantù che ha reagito nel migliore dei modi dopo la delusione in Coppa Italia: ieri, domenica 19 marzo 2023, gli uomini di coach Meo Sacchetti hanno vinto e convinto in casa contro la Reale Mutua Torino registrando un 97 a 71 che significa anche primo posto solitario in vetta alla classifica del girone Verde. Staccata Cremona di 2 punti, nonostante i biancoblù abbiano una partita in meno.

Cantù, reazione da applausi con Torino e vittoria netta. Sacchetti: la cronaca

Quintetto inedito per coach Sacchetti, che manda in campo Bucarelli, Stefanelli, Nikolic, Baldi Rossi e Hunt. Coach Ciani deve invece fare a meno di De Vico. Aprono le danze Nikolic e Baldi Rossi, mentre dall’altra parte è Jackson a rispondere colpo su colpo. Seguono il canestro di Stefanelli e la tripla di Nikolic per il 9-4. Torino c’è e timbra da fuori con Vencato (9-7). Baldi Rossi e Stefanelli sono caldissimi dalla lunga distanza e certificano il +6 (17-11). Risponde Jackson dall’arco, poi Hunt schiaccia e Stefanelli allunga ancora (21-14). Nuovo break di 5-2 per i canturini che si traduce nel +10 (26-16). Schina e Pepe danno nuovo ossigeno ai piemontesi, poi l’Acqua S.Bernardo fa suo un break di 9-6 (35-22). Per Cantù un primo quarto con il 77,8% al tiro (10/12 da due, 3/3 ai liberi e 4/6 da tre). Già in doppia cifra Baldi Rossi al 10’ con 10 punti di cui due triple. Canturini dominanti anche a rimbalzo (9-3).

Il secondo periodo si apre con il 2-6 degli ospiti che colpiscono sull’asse Vencato-Jackson (37-28). A far uscire Cantù dalle sabbie mobili ci pensa il solito Baldi Rossi con la sua terza bomba personale (40-28). Torino prova ad alzare la testa, ma Nikolic è un rebus di quelli complicati per i gialloblù. La Reale Mutua tiene il campo e fa suo un parziale di 12-15 con la bomba di Guariglia in chiusura (52-43). Rogic e Nikolic per il +13 (56-43), poi coach Ciani chiama time-out. Nikolic manda le squadre negli spogliatoi sul 58-46, mentre Guariglia fa 1/2 ai liberi allo scadere (58-46). Meglio Cantù in contropiede: 12-1. Per Nikolic già 17 punti all’intervallo (7/7 da due e una tripla). Per i torinesi vanno segnalate le doppie cifre di Jackson (13) e Guariglia (10).

Avvio modello caterpillar dei canturini al rientro in campo: parziale di 8-0 per il +20 del 23’ (66-46). Biancoblù che spingono sull’acceleratore e infilano un nuovo 6-2 (73-48). Torino non riesce più a reagire e l’Acqua S.Bernardo dilaga con il +31, grazie alle bombe di Da Ros e Severini (79-48). Alla mezz’ora è 79-52 per i padroni di casa con già quattro giocatori in doppia cifra (Nikolic, Baldi Rossi, Hunt e Stefanelli).

La quarta frazione vede gli uomini di coach Sacchetti amministrare il risultato. Finisce 97-71 per Cantù.

Il post partita

"Siamo partiti bene in attacco, creando subito un gap importante - spiega coach Sacchetti -. Poi abbiamo iniziato a difendere male nel secondo quarto e Torino ha preso fiducia. Al rientro in campo dopo l'intervallo abbiamo firmato un parziale importante. Ci prendiamo questa vittoria, sapendo che c'erano due assenze pesanti tra le file di Torino. Abbiamo giocato un po' a sprazzi, ma inizio del secondo tempo abbiamo fatto bene, una cosa che non avevamo fatto contro Cento. Nel terzo quarto abbiamo chiuso l'incontro". "Per noi è stata una partita difficile – sottolinea coach Ciani -. Cantù ha condotto tutta la gara, sono una squadra che ha fatto bene per tutto il campionato e avevano motivazioni forti dopo la delusione della Coppa Italia. Noi non eravamo al completo e dovevamo controbattere questa forza di Cantù, giocando una partita perfetta, ma non ce l'abbiamo fatta. Oggi non siamo riusciti a fare l'impresa. Nei primi due quarti siamo riusciti a restare in scia. Da inizio terzo quarto, invece, non siamo più emersi".