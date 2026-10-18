Cantù regge il primo tempo, poi Trieste dilaga

Coach Vitucci: "Abbiamo subito troppo l’iniziativa e la veemenza offensiva dei nostri avversari"

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L’Acqua San Bernardo Cantù esce sconfitta dal PalaTrieste, dove i padroni di casa fanno valere il fattore e conquistano i due punti.

La sfida

L’Acqua S.Bernardo inizia subito con un parziale di 5-0 grazie a Brown, Olisevicius e Flagg. Brajkovic sblocca una Trieste che acquista fiducia e passa in vantaggio con Jones. I padroni di casa provano ad allungare con Galloway e Jones. Grazulis tiene in scia Cantù, ma il primo quarto finisce 20-18.

Olisevicius impatta immediatamente la contesa, ma il canestro di Deangeli permette ai biancorossi di mantenere l’inerzia. Trieste scappa così oltre i dieci punti di vantaggio con un break chiuso dalla tripla di McDermott. Flagg e Grazulis rispondono alle folate dell’attacco triestino e tengono l’Acqua S.Bernardo in partita. All’intervallo Trieste è avanti 44-38.

McDermott e Jones riportano Trieste a +11. Olisevicius e Flagg scuotono Cantù, che torna a due possessi di distanza. Galloway ferma il parziale biancoblù con una tripla e Deangeli segna il nuovo +10. Nel finale Candussi e Ross segnano i canestri del 67-53.

Candussi allunga ancora. Flagg e Gravett cercano di tenere aperta la gara, ma Galloway firma il nuovo massimo con la tripla del +15. L’Acqua S.Bernardo accusa il colpo e Trieste mette così definitivamente la vittoria finale. La gara termina 92-72.

Le parole del coach

«La nostra è stata una brutta partita, soprattutto nel secondo tempo – ha detto coach Vitucci – Abbiamo subito troppo l’iniziativa e la veemenza offensiva dei nostri avversari. In attacco siamo stati deficitari. Sapevamo che Trieste era una squadra in grado di tenere un ritmo alto e segnare tanto. I numeri sono eloquenti. Serviranno riflessioni approfondite per portare questa squadra a reagire in modo diverso e ad affrontare le partite con la massima responsabilità in ogni possesso e in ogni situazione».

Il tabellino

PALLACANESTRO TRIESTE – ACQUA S.BERNARDO CANTÙ 92 – 72 (20-18, 24-20, 23-15, 25-19)

Pallacanestro Trieste: Ross 6, Canka, Deangeli 10, Galloway 19, Ruzzier 5, Martucci N.E., Candussi 10, Paiano N.E., Bregant N.E., Brajkovic 8, Jones 21, McDermott 9. Allenatore: Taccetti.

Acqua S.Bernardo Cantù: Christon 9, Flagg 21, Gravett 6, Okeke, Moraschini 2, Parravicini N.E., Brown 3, Grazulis 6, Moretti 3, Udom, Olisevicius 20, Bagordo N.E. Allenatore: Vitucci.

Arbitri: Lanzarini, Noce, Bartolomeo.