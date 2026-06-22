Cantù riabbraccia Gianotti: esperienza e continuità in cabina di regia

Terzo ritorno in maglia Campi Reali Cantù per la stagione 2026/2027. Si tratta di Francesco Gianotti, palleggiatore classe 2003 di Desio, che ha già giocato all’ombra del campanile di San Paolo tra il 2022 e il 2024, e dopo due campionati lontano ha accettato la sfida posta da Coach Tommaso Invernici e dal Presidente Ambrogio Molteni .

Coach Tommaso Invernici commenta così il ritorno:

Queste, invece, le parole del giocatore:

“Torno a Cantù, e sono contentissimo di farlo. Dopo due anni in giro tra Napoli, Monza e Cecina in Serie B, sono contento di tornare in un ambiente che conosco bene, e in cui sono stato benissimo. Ho trascorso due anni stupendi: abbiamo fatto la semifinale di DelMonte® Coppa Italia Serie A3, la Semifinale Play Off Promozione, e la finale della DelMonte® Supercoppa Serie A2. Il secondo anno, a livello di risultati, è andato un po’ peggio, però rimane sempre il fatto che si sta bene qui, e questo mi ha fatto propendere per accettare la proposta. A livello personale, l’obiettivo è quello di migliorarsi sempre, tutti gli anni, e cercare di creare un’amalgama con la squadra, quella che poi ti fa andare bene o male le stagioni. Sulla carta ci possano essere roster più o meno forti, ma poi dipende tutto da come ci si incastra tra tutti gli elementi. Quello deve essere un must per tutte le stagioni, ed è quello che fa, secondo me, andare bene o male l’annata, è come ci amalgamiamo tra di noi. Dovremo cercare di creare un bel gruppo, e lavorare per migliorarci in tutti gli aspetti. Quindi l’obiettivo è cercare di trovarmi il meglio possibile con i miei compagni di squadra, e creare un bel gruppo sia dentro che fuori dal campo.”.