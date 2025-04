Cantù rimonta ma non riesce nell'impresa

Gara 1 valida per gli ottavi di finale di DelMonte® Coppa Italia tra Cosedil Acicastello e Campi Reali Cantù finisce con la vittoria dei siciliani al tie-break. I canturini soffrono, vanno sotto 2-0, ma con l'ingresso di Cormio, Quagliozzi e Marzorati rimontano e portano la partita al tie-break, dove uno scatenato Basic permette ai suoi di andare avanti subito, e resistere alla rimonta canturina nel finale.

La sfida

Coach Alessandro Mattiroli schiera Francesco Cottarelli al palleggio, Marco Novello opposto, Andrea Galliani e Nicola Tiozzo schiacciatori, Nicola Candeli e Marco Bragatto centrali, e Leonardo Caletti (al suo esordio da titolare in Serie A2 Credem Banca) libero. Coach Paolo Montagnani risponde con Francesco Bernardis in cabina di regia, Andrea Argenta opposto, Luka Basic e Will Rottman in banda, Nicolò Volpe e Diego Bartolini al centro, e Simone Orto e Simone Lombardo che si alternano come libero.

A inizio primo set la Cosedil prova a scappare subito (5-2), ma un muro su Argenta mette il punteggio in parità a quota 7. Altro strappo di Acicastello (10-8), ma la Campi Reali ribalta tutto (11-12). Sale in cattedra Basic, gli etnei piazzano un parziale di 6-1, e Coach Mattiroli vuole parlarci su (19-15). Cantù non riesce a reagire, e una battuta in rete di Novello chiudendo il parziale (25-18).

L'inizio di secondo set è in equilibrio fino al turno al servizio di Tiozzo, condito da un ace, che lancia la Campi Reali (8-11). Rottman ripaga con la stessa moneta e ribalta il punteggio (12-11). Fondamentale imperversa in prima linea, e la Cosedil va a +2 (16-14). Un attacco fuori di Novello consegna il +3 ai padroni di casa (19-16), ma un asso di Quagliozzi riporta sotto Cantù, e Coach Montagnani ferma il gioco (21-20). Cormio viene murato e Coach Mattiroli vuole parlarci su (24-21). Al rientro in campo Tiozzo mette a terra l'attacco del -1 (24-23), ma la battuta fuori di Cormio consegna il parziale ai siciliani (25-23).

L'inizio di terzo set è in equilibrio fino al muro di Argenta su Galliani che manda la Cosedil a +3 (9-6). Marzorati riporta sotto la Campi Reali (9-8), e si prosegue lottando palla su palla ma con il pallino del gioco saldamente nelle mani di Acicastello. Quagliozzi attacca in rete ed è +3 interno (16-13), ma è lo stesso opposto canturino a riportare sotto i suoi (17-16). Si lotta pallone dopo pallone, e Galliani mette il punteggio in parità a quota 22. Il finale è tutto di marca canturina, e un muro su Rottman mette fine al parziale (23-25).

Anche l'inizio di quarto set è in equilibrio, poi Argenta attacca fuori (6-8), Basic imita il compagno, e la Campi Reali va a +3 (8-11). La Cosedil prova a rientrare (12-13), ma una magia di Cottarelli e Cormio la ricacciano indietro (13-16). Lucconi e un asso di Volpe riportano sotto Acicastello, e Coach Mattiroli ferma il gioco (18-19). Al rientro in campo Cantù riprende il ritmo e ricaccia indietro gli avversari (18-23). E' lo strappo decisivo: un attacco fuori di Lucconi manda il match al tie-break (19-25).

A inizio quinto set Basic imperversa a rete e la Cosedil scappa subito via (6-2). Lo schiacciatore francese colpisce anche dalla seconda linea, e Acicastello va a +5 (10-5). E' lo strappo decisivo: la Campi Reali prova a rientrare (14-12), ma i siciliani tengono in cambiopalla e chiudono parziale e partita grazie ad una battuta lunga di Quagliozzi (15-12).

Il commento

"La partita è stata molto combattuta: siamo andati sotto 2-0, poi ho avuto una bellissima risposta da parte dei ragazzi, che ci ha permesso di rimontare, e di questo sono molto contento - ha detto coach Alessandro Mattiroli - I ragazzi che sono entrati dalla panchina hanno fatto un lavoro spettacolare, e questa è la cosa più importante. Come ho sempre sostenuto, questo è un gruppo di giocatori e di persone che è di grandissimo valore, e oggi l'hanno dimostrato. Questa è un'ulteriore conferma che le scelte che abbiamo fatto ad inizio anno sono state ottime. Purtroppo il tie-break è andato male, abbiamo cambiato il campo sull'8-4, e non siamo più riusciti a rientrare. Abbiamo comunque lottato palla su palla fino all'ultimo, e quindi sono molto soddisfatto dei ragazzi"

Il tabellino

COSEDIL ACICASTELLO 3

CAMPI REALI CANTU' 2

(25-18, 25-23, 23-25, 19-25, 15-12)



COSEDIL ACICASTELLO : Bernardis 5, Argenta 16, Base 24, Rottman 13, Bartolini 3, Volpe 10, Orto (L1), Lucconi 1, Lombardo (L2). NE: Saitta, Bartolucci, Bossi. Tutti: Montagnani, 2° Tutti: Lionetti (Battute vincenti 3, battute sbagliate 18, muri 11).

CAMPI REALI CANTU' : Cottarelli 3, Novello 11, Galliani 18, Tiozzo 6, Candeli 3, Bragatto 7, Caletti (L1), Quagliozzi 11, Cormio 10, Marzorati 3. NE: Martinelli, Bacco, Butti (L2). Tutti: Mattiroli, 2° Tutti: Zingoni (Battute vincenti 7, battute sbagliate 25, muri 10) .

Arbitri: Enrico Autuori (Salerno) e Sergio Pecoraro (Palermo)

Addetto al videocheck : Martina De Luca