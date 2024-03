Cantù ritrova Moraschini e Cesana nella sfida con Rimini. Cagnardi: "Importante tenere alta la concentrazione"

Continua per l’Acqua S.Bernardo Cantù la sfida alle compagini del girone Rosso. Domenica alle 18 i biancoblù ospiteranno a Desio la RivieraBanca Rimini, attualmente ottava forza del suo raggruppamento. Per Cantù da segnalare il rientro a referto sia di Riccardo Moraschini che di Luca Cesana.

Gli avversari

Il regista del quintetto titolare dei romagnoli è Andrea Tassinari. Il play sta vivendo una stagione di grande crescita e nella fase a orologio viaggia a 9.5 punti a partita. La guardia è un’autentica garanzia per la categoria: Derrick Marks che, alla sua sesta stagione in A2, è il capocannoniere della squadra con quasi 18 punti di media. Per completare il pacchetto di esterni lo staff ha puntato su un giocatore di grande impatto fisico come Simon Anumba.

Rimini può oltretutto vantare una delle coppie di lunghi più alta e pesante del campionato: quella formata da Justin Johnson e Alessandro Simioni. L’ala-centro statunitense, in doppia-doppia di media, è il miglior rimbalzista della fase a orologio con 14.5 carambole catturate a partita. Delle qualità di Johnson sta beneficiando anche il compagno di reparto, Simioni, che è arrivato a toccare i 10 punti di media in questa seconda fase.

Il sesto uomo è un altro dei colpi di mercato estivi della dirigenza biancorossa: Giovanni Tommasini, che sta interpretando questo ruolo con un risultato medio di 12 punti per partita. Il cambio del play è Alessandro Grande, allenato da coach Cagnardi ad Agrigento. Come lui, concede agli esterni titolari di rifiatare anche il giovane Alessandro Scarponi. La panchina di Rimini è completata da Stefano Masciadri, ala dal solido rendimento di 8.5 punti e 5.5 rimbalzi di media, e dal centro Francesco Pellegrino che, invece, è ancora alle prese con il recupero da un pesante infortunio che lo ha costretto a saltare l’intera prima fase.

Il commento di coach Cagnardi

“Domenica affrontiamo una squadra molto performante offensivamente e che ha all’interno del suo roster molti tiratori. Per questo è stata una partita che abbiamo preparato con molta attenzione a maggior ragione perché Rimini è una squadra che dà pochi riferimenti, potendo contare su tanti giocatori che possono accendersi, in particolare con il tiro da tre punti. Da parte nostra, ci sarà da fare una partita molto accorta e avere fin da subito un approccio fisico importante. Sarà importante tenere alta la concentrazione con continuità per tutta la gara”.

