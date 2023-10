Cantù schianta Latina in tre quarti e recupera energie. Cagnardi: "Vittoria importante. La squadra si è espressa bene"

Chiamata al riscatto la Pallacanestro Cantù mette a segno una vittoria sul velluto nella trasferta contro Latina. Dopo la sconfitta a Casale con Treviglio coach Devis Cagnardi e i suoi dovevano ritrovare subito la via dei due punti per non perdere il passo in un momento così complicato della loro stagione. Missione compiuta, quindi, con un 81 a 70 per i biancoblù che però non testimonia tutto il divario tecnico che ieri sera si è visto tra le due squadre. Basti segnalare che alla fine del terzo quarto capitan Baldi Rossi e compagni guidavano per 74 a 47.

Partenza a razzo dell’Acqua S.Bernardo che dopo il canestro iniziale di Gaines infila un parziale di 11-0, aperto da due triple consecutive di Young e chiuso da una poderosa schiacciata nel traffico di Nikolic.

Latina prova ad evitare la fuga dei canturini affidandosi soprattutto al tiro dalla lunga distanza, ma l’attacco ospite produce canestri in serie e con una tripla di Hickey trova la doppia cifra di vantaggio, mantenuta fino al 20-30 di fine primo quarto.

Un copione che non cambia nemmeno nel secondo quarto, con l’Acqua S.Bernardo che continua a muovere bene la palla e stringe ulteriormente le maglie in difesa. Il capitano Baldi Rossi si erge a protagonista e il conto del massimo vantaggio si aggiorna di continuo fino a raggiungere il +19, grazie al canestro di Hickey nell’ultima azione. Il primo canestro della terza frazione è una tripla Young che fa salire oltre i venti punti il distacco tra le due squadre. L’Acqua S.Bernardo non si accontenta e con un Hickey scatenato mette insieme un altro parziale, che consente ai biancoblu di toccare anche il +31, in un quarto che si chiude sul 47-74.

Sussulto d’orgoglio in apertura di ultimo parziale per i padroni di casa che riescono a ridurre lo svantaggio, ma per riaprire la partita è troppo tardi. Coach Cagnardi può allungare le rotazioni e concede anche i primi minuti in stagione a Nwohuocha, Cantù abbassa i ritmi e la partita scivola fino alla sirena, con il risultato finale di 70-81.

“È stata una partita importante per noi, può sembrare presto per dire una cosa del genere ma sappiamo il momento che stiamo passando, non per la sconfitta con Treviglio, ma perché è un momento di assestamento per la squadra. Devo fare un ringraziamento ai miei giocatori perché avevamo Cesana out, Bucarelli dopo Treviglio non aveva mai messo piede in campo in allenamento per un problema alla schiena e Berdini che oggi ha avuto un attacco influenzale e non era al meglio.

La squadra si è espressa molto bene in quelle che erano le cose che stavamo cercando, volevamo dare una risposta a noi stessi e oggi ci interessavano poco gli avversari, non per mancanza di rispetto ma perché eravamo, siamo e saremo molto focalizzati su noi stessi. I ragazzi si sono impegnati al massimo, difensivamente abbiamo fatti grossi passi in avanti e non penso che ci siano solo demeriti degli avversari, ma molto merito nostro nell’usare il corpo e nel togliere dalla partita Gaines, grazie ad una difesa strepitosa di Nikolic. Abbiamo saputo spingere in contropiede e, rispetto al recente passato, siamo riusciti a condividere meglio la palla. È chiaro che poi avendo giocato sabato e dovendo giocare lunedì abbiamo dovuto amministrare i minutaggi.