Cantù sconfitta alla prima uscita della Valtellina Summe League

È stato comunque un buon test, perché abbiamo visto le cose su cui dobbiamo ancora insistere e lavorare

L’Acqua S.Bernardo esce sconfitta dal primo test della Valtellina Summer League. Dopo un buon primo tempo, chiuso in vantaggio dai biancoblù, Cantù cala nella ripresa e subisce la rimonta di Trento, che si impone 96-77.

La gara

L’Acqua S.Bernardo si presenta priva di Parravicini, che sta effettuando un lavoro personalizzato con lo staff biancoblù per recuperare dall’infortunio rimediato a Tortona, ma con Semaj Christon arruolato, rientrato ieri in gruppo con l’ausilio di una maschera protettiva per il naso. Parte meglio Trento, che approccia la gara con grande intensità, prendendo subito il comando delle operazioni. Cantù rimane però incollata e nella seconda metà del quarto va avanti grazie a una tripla di Flagg. Sono Moraschini e ancora Flagg a consolidare il vantaggio canturino. Dopo un quarto l’Acqua S.Bernardo è avanti 29-24.

Christon guida i biancoblù nei primi minuti del quarto, Flagg porta Cantù al massimo vantaggio sul +8. Bertini prova a riavvicinare Trento, ma sono sempre i due americani a tenere al sicuro Cantù. Flagg infila la tripla del primo vantaggio in doppia cifra della gara. Forray risponde, ma è ancora Flagg, 19 punti all’intervallo per lui, a permettere all’Acqua S.Bernardo di andare al riposo sul 55-42.

Si riparte con un parziale di 10-0 per Trento. Coach Vitucci ferma il gioco, ma l’Aquila impatta con Niang e va addirittura avanti grazie a Brown. Grazulis sblocca Cantù. Ne esce una seconda metà di quarto molto combattuta, in cui nessuna delle due squadre riesce a prendere in mano la gara. Alla fine, è Olivari a permettere a Trento di chiudere avanti 65-70.

Trento inizia l’ultimo quarto in fiducia e porta il proprio vantaggio oltre la doppia cifra. Miles prova a scuotere l’Acqua S.Bernardo, ma i bianconeri continuano a tirare benissimo da tre punti e scappano sul +20. La partita scivola così fino alla sirena, che sancisce la vittoria di Trento 77-96.

Da segnalare un infortunio a Leonardo Okeke, caduto male durante un azione del primo quarto e rimasto poi in panchina per il resto della gara.

Il tabellino

ACQUA S.BERNARDO CANTÙ – AQUILA BASKET TRENTO 77 – 96 (29-24, 26-18, 10-28, 12-26)

Acqua S.Bernardo Cantù: Christon 11, Flagg 23, Gravett 5, Okeke 2, Moraschini 11, Parravicini N.E., Ventura, Miles 9, Molteni N.E., Brown 11, Grazulis 5, Udom, Pavese N.E. Allenatore: Vitucci.

Aquila Basket Trento: Brown D. N.E., Brown C. 29, Bertini 8, Niang 15, Olivari 12, Forray 6, Cattapan 3, Baldi Rossi, Mawugbe 4, Bigelow 10, Bayehe 2, Medina Bouza 4, Spanghero 3. Allenatore: Rossi.

Il commento di coach Vitucci

«È stata evidentemente una partita dai due volti. Abbiamo fatto bene nel primo tempo, sia offensivamente che difensivamente, poi molto male l’approccio al terzo quarto, che ha inciso molto sull’andamento della gara. In quel momento abbiamo reagito in maniera troppo passiva e subito così le loro percentuali al tiro e il contropiede per tutta la seconda parte della partita, condizionata poi anche dall’infortunio di Okeke e da alcuni problemi di falli. È stato comunque un buon test, perché abbiamo visto le cose su cui dobbiamo ancora insistere e lavorare, non solo dal punto di vista tecnico ma anche da quello emotivo, cercando innanzitutto di reagire meglio nei momenti di difficoltà».