Cantù se la gioca fino all’ultimo con la Virtus Bologna

Cantù sfodera un’altra prestazione molto incoraggiante nell’amichevole a porte chiuse contro la Virtus Bologna. L’Acqua San Bernardo dà battaglia fino alla sirena e perde di misura 72-75.
La gara
Per coach Brienza ci sono subito buone notizie: torna a disposizione Ajayi, che ha smaltito l’affaticamento muscolare che lo aveva fermato durante il ritiro. Cantù parte bene e risponde colpo su colpo alle triple della Virtus. Bortolani è il più in palla e l’Acqua S.Bernardo comanda la prima metà del quarto iniziale. Negli ultimi possessi però Bologna si fa sentire a rimbalzo e riesce a chiudere avanti 23-26.
Subito in campo anche Ajayi. La Virtus alza ancora il ritmo e allunga a +10, impedendo a Cantù di trovare il canestro. Basile sblocca l’Acqua S.Bernardo, ma i campioni d’Italia rimangono in controllo della partita. A metà partita i biancoblù sono in svantaggio 38-47.
Dagli spogliatoi esce nettamente meglio l’Acqua S.Bernardo, che cambia faccia e dimezza subito il divario. L’intensità dei biancoblù sorprende Bologna, Bortolani segna la tripla del -1 e Cantù ha anche un paio di occasioni per mettere la freccia. La Virtus però riesce a difendere il vantaggio e il terzo quarto si chiude 58-61.
Ajayi apre l’ultimo quarto con il canestro del nuovo -1, ma la Virtus reagisce e rimette due possessi pieni tra sé e Cantù. L’Acqua S.Bernardo continua a costruire gioco, ma Bologna gestisce il vantaggio. Cantù resta in partita e nel finale riesce a piazzare un break che vale un’altra volta il -1 a 8 secondi dalla sirena. Bologna è perfetta ai liberi e si prende la vittoria 72-75.
Il tabellino
ACQUA S.BERNARDO CANTÙ – VIRTUS BOLOGNA 72 – 75 (23-26, 15-21, 20-14, 14-14)
Acqua S.Bernardo Cantù: Gilyard 7, Bowden 4, Moraschini 2, De Nicolao, Ballo 10, Bortolani 14, Sneed 8, Basile 17, Ajayi 4, Viganò N.E., Okeke 6.
Virtus Bologna: Vildoza 5, Edwards 20, Pajola, Niang 7, Accordi N.E., Smailagic 15, Alston 8, Canka N.E., Morgan 8, Diarra 2, Jallow 5, Diouf 5, Akele.
Il commento
“Abbiamo fatto una buona prestazione contro una grandissima squadra – ha detto coach Brienza – È chiaro che, rispetto alle ultime uscite, si è alzato il livello dell’intensità fisica e tecnica. Abbiamo avuto alcuni momenti di difficoltà, ma siamo stati bravi a trovare delle soluzioni per rimanere sempre attaccati e giocarci così un finale punto a punto. Sono contento della prestazione di tutti e del rientro di Ajayi: oggi ha dato solo alcuni minuti di rotazione, perché è importante gestire il suo rientro. Domani ci aspetta un’altra sfida contro una squadra molto forte e cercheremo, come sempre, di fare un altro passo in avanti”.