Cantù se la gioca fino all’ultimo con la Virtus Bologna

Cantù sfodera un’altra prestazione molto incoraggiante nell’amichevole a porte chiuse contro la Virtus Bologna. L’Acqua San Bernardo dà battaglia fino alla sirena e perde di misura 72-75.

La gara

Per coach Brienza ci sono subito buone notizie: torna a disposizione Ajayi, che ha smaltito l’affaticamento muscolare che lo aveva fermato durante il ritiro. Cantù parte bene e risponde colpo su colpo alle triple della Virtus. Bortolani è il più in palla e l’Acqua S.Bernardo comanda la prima metà del quarto iniziale. Negli ultimi possessi però Bologna si fa sentire a rimbalzo e riesce a chiudere avanti 23-26.

Subito in campo anche Ajayi. La Virtus alza ancora il ritmo e allunga a +10, impedendo a Cantù di trovare il canestro. Basile sblocca l’Acqua S.Bernardo, ma i campioni d’Italia rimangono in controllo della partita. A metà partita i biancoblù sono in svantaggio 38-47.

Dagli spogliatoi esce nettamente meglio l’Acqua S.Bernardo, che cambia faccia e dimezza subito il divario. L’intensità dei biancoblù sorprende Bologna, Bortolani segna la tripla del -1 e Cantù ha anche un paio di occasioni per mettere la freccia. La Virtus però riesce a difendere il vantaggio e il terzo quarto si chiude 58-61.

Ajayi apre l’ultimo quarto con il canestro del nuovo -1, ma la Virtus reagisce e rimette due possessi pieni tra sé e Cantù. L’Acqua S.Bernardo continua a costruire gioco, ma Bologna gestisce il vantaggio. Cantù resta in partita e nel finale riesce a piazzare un break che vale un’altra volta il -1 a 8 secondi dalla sirena. Bologna è perfetta ai liberi e si prende la vittoria 72-75.

Il tabellino

ACQUA S.BERNARDO CANTÙ – VIRTUS BOLOGNA 72 – 75 (23-26, 15-21, 20-14, 14-14)

Acqua S.Bernardo Cantù: Gilyard 7, Bowden 4, Moraschini 2, De Nicolao, Ballo 10, Bortolani 14, Sneed 8, Basile 17, Ajayi 4, Viganò N.E., Okeke 6.

Virtus Bologna: Vildoza 5, Edwards 20, Pajola, Niang 7, Accordi N.E., Smailagic 15, Alston 8, Canka N.E., Morgan 8, Diarra 2, Jallow 5, Diouf 5, Akele.

Il commento