Cantù se la gioca per tre quarti, ma poi crolla

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L’Acqua S.Bernardo Cantù prova fino all’ultimo a contendere i due punti a Napoli, ma nel quarto decisivo i partenopei riescono a trovare il break decisivo per la vittoria.

La partita

Coach Vitucci conferma il quintetto visto con Udine. Dowtin e Flagg segnano i primi due canestri. Dopo un avvio favorevole a Napoli, è Moretti a firmare il sorpasso canturino. Brown risponde con una tripla, ma Flagg consolida il vantaggio dell’Acqua S.Bernardo con un primo quarto da 11 punti. Nel finale di quarto, Ramsey e Spissu ribaltano però la contesa, portando Napoli avanti 20-19.

White e Petruccelli portano gli ospiti a +7. Moretti e Flagg tengono Cantù in scia, che si riporta a un solo punto di distanza. Napoli riesce però a respingere i tentativi di sorpasso dei biancoblù. Dowtin e Caruso trovano il break che vale il primo vantaggio in doppia cifra della gara. L’Acqua S.Bernardo accorcia le distanze fino al 41-49 con cui si chiude il primo tempo.

Brown e Seeljas ritoccano il massimo vantaggio partenopeo. Cantù reagisce e torna a due soli possessi di distanza. Ramsey segna quattro punti consecutivi, allontanando Napoli. L’Acqua S.Bernardo rimane però in partita e torna a -3 grazie a Okeke. Dowtin segna la tripla che chiude il terzo quarto sul 61-66.

In avvio dell’ultima frazione, Cantù sfiora più volte l’aggancio, ma Seeljas e Brown infilano due triple che riportano Napoli a +9. È il parziale che indirizza definitivamente la partita. L’Acqua S.Bernardo accusa infatti il colpo e sprofonda oltre i venti punti di svantaggio. Finisce 80-99.

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I commenti

«Il primo commento a caldo è che, sicuramente, tutti dobbiamo fare di più, io per primo – ha detto Davide Moretti – Non possiamo più permetterci errori perché le partite in casa sono molto importanti e dobbiamo cercare soluzioni ai problemi che abbiamo. Abbiamo bisogno di una vittoria per scacciare un po’ di morale basso».

Lucida l’analisi di coach Vitucci

«Bisogna fare i complimenti a Napoli, che è una squadra di alto livello. Le abbiamo tenuto testa finché abbiamo avuto energia e risorse tecniche. Sul -1, quando abbiamo fallito le occasioni per andare avanti, ci si sono piegate le gambe. Dispiace perché il risultato finale è pesante, per come avevamo fatto fino a un certo punto, anche se non benissimo e non con tutti i giocatori performanti come ci aspettiamo. Ma la differenza fisica e di talento individuale, alla fine, ha pesato».

Il tabellino

ACQUA S.BERNARDO CANTÙ – NAPOLI BASKETBALL 80-99 (19-20, 22-29, 20-17, 19-33)

Acqua S.Bernardo Cantù: Christon 8, Flagg 21, Gravett 5, Okeke 4, Moraschini 1, Parravicini, Ventura, Miles 1, Brown 9, Grazulis 6, Moretti 14, Udom 2. Allenatore: Vitucci.

Napoli Basketball: Spissu 6, Seeljas 11, Dowtin 18, Esposito, Faggian 2, Petruccelli 4, Sankare, White 16, Brown 14, Tarczewski 2, Caruso 7, Ramsey 18. Allenatore: Repesa.

Arbitri: Gonella, Perciavalle, Valeriani.

Spettatori: 3882.