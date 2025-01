Cantù doma Orzinuovi al PalaDesio

La Pallacanestro Cantù affronta e batte Orzinuovi nella seconda sfida del 2025. Per la squadra di coach Brienza cinque uomini in doppia cifra mentre agli ospiti non bastano i 25 di Jarvis Williams.

Primo quarto

Per il capo allenatore canturino le scelte sono estremamente chiare: dentro De Nicolao, Piccoli, Moraschini, Basile e Hogue a cui risponde coach Simone Bianchi con Jazz Johnson, Bertini, Moretti, Williams e Costi. Di Johnson è incaricato Piccoli ma i primi due sono proprio dell'americano di Orzinuovi. Il primo attacco canturino è una tripla aperta di Piccoli che esce sfortunatamente. In campo regna una discreta confusione mentre Cantù si sblocca con due punti di Hogue successivi all'errore da 3 di Basile. Continua una certa frenesia ed è ancora il numero 22 canturino a firmare il primo sorpasso dei padroni di casa. A 7.07 dalla fine il punteggio dice 4-2. De Nicola firma la prima tripla di serata ed è ancora lui a segnare i due punti del 9-2. Orzinuovi fatica a trovare la via del canestro e Cantù ne approfitta con un grande tap in di Hogue. Bianchi è costretto a fermare la partita sull'11-2 a 5.36 dalla fine della prima frazione di gioco. L'uscita dal timeout degli ospiti e Williams inchioda due punti per fermare il parziale canturino. Costi trova due punti dall'angolo ma è un'altra tripla di un ispirato De Nicolao a mettere fini al mini contro-parziale di Orzinuovi. Riisma per Piccoli è il primo cambio di Brienza. L'esordio di Okeke con la canotta canturina è a 3.22 dalla fine, in concomitanza con il cambio Valentini-De Nicolao. Williams dalla lunetta tiene a contatto gli ospiti, sotto 14-9. In attacco, Moraschini trova Riisma nell'angolo per tre punti preziosi. Brienza inserisce anche capitan Baldi Rossi mentre Piccoli rientra per Moraschini. Orzinuovi inserisce anche Bogliardi e Loro. La difesa di Cantù non concede mai soluzioni semplici agli ospiti che, infatti, hanno segnato solo 9 punti in 9 minuti. Una belle penetrazione di Valentini consente di andare avanti in doppia cifra ma Johnson prova a trovare una soluzione alle difficoltà offensive con un bel palleggio, arresto e tiro. Cantù continua a farsi sentire a rimbalzo in attacco e Baldi Rossi, con un appoggio, fissa il punteggio sul 21-11 a fine primo quarto dopo che la soluzione di Orzinuovi si spegna sul ferro.

Secondo quarto

Cantù rientra con Valentini, Piccoli, Riisma, Baldi Rossi e Okeke a cui si contrappongono Bogliardi, Johnson, Bertini, Williams e Loro. Bertini trova i primi due punti del quarti. Valentini firma i primi due per la squadra di casa mentre la presenza di Okeke garantisce presenza importante a rimbalzo difensivo. Brienza sperimenta il doppio play con De Nicolao, entrato al posto di Riisma, e Valentini. Baldi Rossi si sblocca anche da tre ed è massimo vantaggio Cantù, +11 sul 26-15. Loro assottiglia lo svantaggio con un gioco da tre punti. I primi punti di Okeke sono con una roboante schiacciata su assist di Baldi Rossi. Il nuovo numero 66 canturino è salutato dagli applausi quando esce lasciando il posto a Hogue. A 6.43 dalla fine del secondo quarto il punteggio dice 28-18. Capitan Baldi Rossi continua la sua buona prestazione offensiva con un tiro dalla lunga distanza che porta Cantù a +12. Rientrano Riisma e Moraschini per Piccoli e Valentini. Alla grande giocata offensiva del capitano canturino risponde una tripla di Loro. A metà seconda frazione il punteggio è di 32-21. Dopo la tripla di Bogliardi che vale il -8, Brienza chiama il suo primo minuto di sospensione. Continua il discreto momento della squadra ospite con il 2/2 dalla lunetta di Williams che porta Orzinuovi sotto di 5. Hogue segna due punti per interrompere il parziale ma sono ancora gli ospiti a trovare buone soluzioni offensiva con Bertini che completa il gioco da tre punti che vale il 34-29. A 2.48 dalla fine del secondo quarto Brienza riprova con il quintetto "lungo": De Nicolao, Valentini, Baldi Rossi, Basile e Hogue. Bogliardi dalla lunetta porta Orzinuovi a soli due possessi di distanza, 34-30. Non si sblocca ancora Basile ma Hogue riesce a togliere le castagne dal fuoco con un bell'appoggio allo scadere dei 24. Williams schiaccia di prepotenza un altro -4 mentre Basile prova a scrollarsi di dosso il complesso primo tempo con un 2/2 dalla linea della carità a cui fa seguito un appoggio raffinato di mano mancina. Coach Bianchi approfitta dei tiri liberi di Baldi Rossi per disegnare una soluzione offensiva. Mancano sei secondi alla fine del primo tempo. Baldi Rossi fa 2/2. Orzinuovi non riesce a costruirsi un tiro e il secondo quarto finisce sul 42-32.

Terzo quarto

Si riparte con i rispettivi quintetti iniziali. Le prime due azioni offensiva non portano punti né a Cantù né a Orzinuovi ma la prestazione difensiva dei padroni di casa si sta confermando di rilevante qualità. Moraschini apre le danze con la tripla del +13 mentre Johnson sblocca i suoi. Il numero 9 canturini comincia il quarto ispirato e firma altre due bombe che consegnano il massimo vantaggio, +17, e costringono Bianchi a chiamare timeout. Il punteggio dice 51-34. Cantù si è definitivamente sbloccata e firma 12 punti consecutivi da tre. Prova a rispondere Bertini che converte due dei tre liberi guadagnati. Moraschini è infuocato e ne segna altri due dalla media, +20 canturino. Orzinuovi prova a rimanere attaccata con Williams ma il numero 9 biancoblù è letteralmente implacabile. A metà terzo quarto il punteggio è 58-38. Costi segna la tripla del -17 ma Orzinuovi fatica a trovare con continuità soluzioni offensiva remunerative. All'entrata di De Nicolao risponde un'altra tripla degli ospiti. Il punteggio si aggiorna così sul 60-44. A 3.59 rientra Riisma mentre Williams converte due rimbalzi offensivi consecutivi in quattro punti. A 2.30 dalla fine della terza frazione di gioco rientrano Valentini e Okeke. Rientra anche Baldi Rossi per un Basile stranamente impreciso in attacco. Per Orzinuovi rientra Loro. Sempre Williams porta due punti dalla lunetta e i suoi ritornano sotto di 10. Rientra anche Bogliardi. Moraschini, con l'ennesima tripla, ricaccia indietro gli ospiti. Gli risponde Loro con una tripla dal centro. Le due squadre si scambiano canestri ma Cantù riesce a mantenere un cuscinetto di distanza. La terza frazione di gioco termina con l'errore dalla lunga distanza di Baldi Rossi. Il tabellone segna 65-55.

Quarto quarto

Il primo minuto di gioco passa senza canestri ed è solo un bel gioco a due Bogliardi-Williams a muovere il punteggio. L'ala/centro statunitense segna i due punti del -8, senza riuscire a convertire anche il libero. Ed è ancora Williams a sfruttare il vantaggio fisico su Valentini per appoggiare il 65-59 che costringe Brienza a chiamare timeout quando mancano poco meno di otto minuti alla fine della partita. I primi due punti del quarto quarto canturino sono quelli di Baldi Rossi mentre un paio di scelte cervellotiche della terna arbitrale provocano le proteste di Brienza e degli spettatori. Valentini prova a riavviare definitivamente il motore dell'attacco biancoblù, leggermente ingolfato. Ritorna il quintetto pesante con De Nicolao, Valentini, Baldi Rossi, Basile e Okeke. De Nicolao segna una tripla pesantissima dopo un attacco macchinoso e Cantù ritorna a +11. Il fallo su Okeke lanciato in contropiede è considerato antisportivo e Cantù prova a ricostruirsi il suo margine di sicurezza. Il punteggio, dopo il 2/2, del nuovo numero 66 biancoblù è di 74-61. Orzinuovi ora torna a faticare offensivamente mentre l'Acqua S. Bernardo può permettersi di gestire. Il gioco a due Basile-Okeke sono un antipasto di ciò che potrà essere il pitturato canturino una volta affinata la connessione tra i due lunghi. Il timeout di Bianchi ferma la partita sul 76-61. Okeke inchioda altri due punti su assist di De Nicolao e la partita sembra aver preso una piega definitiva nonostante Williams non si arrenda. La tripla di Valentini sembra quella della staffa. Bianchi chiama un altro timeout sul 81-63. A 2.25 dalla fine rientra Hogue mentre Okeke esce tra altri applausi. Hogue continua a garantire punti ed energia e la partita scorre lenta verso la sua conclusione. Cantù vince

Prestazione convincente per l'Acqua S. Bernardo che tiene a distanza Orzinuovi per tutti e 40 i minuti di partita. Prestazione positiva per Okeke e ottime sensazioni anche dai veterani con De Nicolao, Baldi Rossi e Moraschini, protagonista di un terzo quarto prepotente, che sono gli assoluti protagonisti di questa vittoria.