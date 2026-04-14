Cantù si arrende alla capolista Virtus Bologna

La gara

Senza Green, fermato da una noia muscolare, torna a referto Chiozza. Edwards e Robinson firmano i primi due canestri della gara, in un avvio dove gli attacchi faticano e la partita stenta a decollare. Due conclusioni dall’arco dello stesso Edwards scavano il primo solco: la Virtus prende ritmo e scappa a +11. L’Acqua S.Bernardo non riesce a rispondere e la prima frazione termina sul 28-19.

Jallow e ancora Edwards aggiornano il massimo vantaggio bianconero (+14). Basile risponde dalla lunga distanza, ma Bologna non lascia spazio per un controbreak. La guardia americana supera quota venti punti personali con la tripla del +15. Nel finale Cantù si riavvicina grazie a Ballo e Fevrier, ma all’intervallo i padroni di casa conducono 50-39.

Sneed prova a scuotere i brianzoli con due bombe, ma Bologna conserva il divario acquisito in precedenza, controllando il ritmo della gara per tutto il terzo periodo. Nel finale Bortolani riporta Cantù a -10, ma Ferrari replica immediatamente. Il canestro di Bortolani nell’ultima azione canturina fissa il punteggio sul 69-59 al 30′.

Edwards apre l’ultimo periodo con due triple, ma Sneed e Bortolani replicano. Fevrier e Sneed riportano lo svantaggio canturino in singola cifra e ancora Sneed chiude il parziale segnando il -4. Con grande freddezza Alston e Niang riportano subito al sicuro la Virtus, che può così consolidare la propria vittoria negli ultimi minuti. Finisce 89-79.

Il commento

«Era difficile chiedere di più alla squadra, viste le condizioni in cui ci siamo presentati – ha detto coach Walter De Raffaele – Abbiamo interpretato abbastanza male i primi due quarti, molto meglio invece i due finali con quel grande sforzo che ci ha permesso di tornare a -4. Poi abbiamo fatto alcuni errori e siamo stati puniti da Alston e da un Edwards che ha giocato al suo livello per tutta la partita. Non ho granché da rimproverare ai miei giocatori, se non le troppe palle perse gratuite che alla fine ci sono costate tanto. Facciamo i complimenti a Bologna, resettiamo e pensiamo alla prossima partita, cercando di recuperare alcuni giocatori che sono fondamentali per noi».

Il tabellino

VIRTUS OLIDATA BOLGONA – ACQUA S.BERNARDO CANTÙ 89 – 79 (28-19, 22-20, 19-20, 20-20)

Virtus Olidata Bologna: Baiocchi N.E., Edwards 34, Niang 6, Smailagic 4, Alston 17, Hackett 2, Ferrari 5, Morgan, Diarra 6, Jallow 9, Diouf 2, Akele 4. Allenatore: Jakovljevic.

Acqua S.Bernardo Cantù: Chiozza, Moraschini 6, De Nicolao 6, Ballo 10, Bortolani 17, Sneed 14, Basile 9, Robinson 4, Fevrier 10, Okeke 3. Allenatore: De Raffaele.

Arbitri: Borgioni, Lucotti, Dionisi.