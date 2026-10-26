Cantù si dissolve nell’ultimo periodo e Reggio Emilia vince

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Al PalaBigi Reggio Emilia ha la meglio sull’Acqua S.Bernardo Cantù nella gara valida per la quinta giornata di LBA Serie A SisalClub 2026/2027: dopo tre quarti equilibrati, i brianzoli crollano nell’ultimo

La gara

Edwards segna il primo canestro della gara per Reggio Emilia, Olisevicius risponde per il 2-2. Il primo allungo però è dei padroni di casa, con Echenique autore di sei punti per il 16-9. Christon e Moretti riportano a -3 l’Acqua S.Bernardo, distacco su cui si chiude il parziale in seguito ai canestri ancora di Christon e Barford. Dopo 10’ il risultato è di 23-20.

Il secondo quarto si apre con un libero segnato da Flagg e la tripla di Grazulis: primo vantaggio per Cantù sul 23-24. La gara segue i binari dell’equilibrio per qualche minuto, con Okeke che fa la voce grossa in entrambe le aree segnando il canestro del 27-28 dopo un rimbalzo in attacco. Flagg trova il canestro da tre, ma Barford si carica sulle spalle Reggio Emilia e realizza cinque punti in fila per il 35-33. Per Cantù ci pensa Gravett: squadre negli spogliatoi sul 38-39.

Reggio Emilia si sblocca subito con Thor e Visconti, Cantù reagisce con Christon e Olisevicius e torna in vantaggio. Il lituano segna da tre punti il 43-48 e Priftis ferma la partita con il time-out. Al rientro in campo le squadre si rispondono colpo su colpo per diversi minuti. Sorpasso degli emiliani nel finale: Severini realizza il 54-52 da fuori, Echenique segna sulla sirena il 56-53.

Ad aprire il quarto periodo è una tripla di Visconti che vale il +6 per i padroni di casa, seguita dai canestri di Echenique per il 63-53. Christon e Flagg realizzano quattro punti in fila, Woldetensae firma la tripla che respinge il tentativo di rimonta di Cantù. I canestri di Barford e Uglietti fissano il punteggio sul risultato finale di 81-60.

Il commento di coach Vitucci

“Devo commentare amaramente una partita che per tre quarti abbiamo giocato. Nel quarto quarto per l’ennesima volta siamo andati fuori traccia. É giusto dire che chi ci supporta merita di più ed é un peccato perché fino a un certo punto eravamo stati là dal punto di vista difensivo. Poi non abbiamo più trovato i punti di riferimento e abbiamo cominciato a sbagliare più del dovuto. Bisogna reagire con più attenzione quando si subiscono due canestri di fila e bisogna trovare continuità per 40 minuti”.

Il tabellino

PALLACANESTRO REGGIANA – ACQUA S.BERNARDO CANTÙ (23-20, 15-19, 18-14, 25-7)

Pallacanestro Reggiana: Barford 17, Edwards 14, Thor 2, Woldetensae 8, Visconti 13, Manfredotti N.E., Uglietti 4, Severini 6, Fainke N.E., Echenique 17, Ogbeide, Smith. Allenatore: Priftis.

Acqua S.Bernardo Cantù: Christon 8, Flagg 13, Gravett 4, Pavese N.E., Okeke 5, Moraschini 2, Brown 4, Grazulis 5, Moretti 3, Udom N.E., Olisevicius , Molteni N.E.. Allenatore: Vitucci.

Arbitri: Borgioni, Lucotti, Vita.