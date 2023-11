Cantù si perde e perde a Vigevano. Cagnardi: "La partita più brutta della stagione"

Una serata "no" per la Pallacanestro Cantù che nell'ultima gara di andata del girone Verde di Serie A2 perde in trasferta a Vigevano subendo quasi 100 punti: risultato finale 99 a 82. I padroni di casa, invece, hanno vissuto una serata magica trascinati dai suoi due americani Smith e Wideman, rispettivamente 25 e 31 punti a referto. Cantù perde così il secondo posto nel girone e si fa sorpassare da Treviglio che è sì a pari punti (16) ma ha alle spalle uno scontro diretto vinto alla seconda di campionato.

La cronaca

Partita molto intensa fin dai primi attacchi. Cantù inizia affidandosi a Young e Nikolic, ma Vigevano non demorde e con i colpi dei suoi americani si mette al comando della partita. L’Acqua S.Bernardo litiga con il tiro da 3 punti, ma Hickey e Moraschini provano a ricucire dopo che i padroni di casa avevano costruito due possessi pieni di vantaggio. Il canestro in penetrazione sulla sirena di Burns fissa il punteggio sul 23-21 per Vigevano.

La partita continua ad essere molto fisica, ma anche ricca di errori. Wideman supera la doppia cifra personale e ricostruisce un buon margine per i padroni di casa. Moraschini e Berdini riavvicinano nuovamente l’Acqua S.Bernardo, che rimette anche la testa avanti con una tripla di Bucarelli. Gli americani di Vigevano, ancora una volta, si caricano la squadra sulle spalle e insieme a Battistini si rendono protagonisti di un parziale finale che consente all’Elachem di andare al riposo avanti 53-45.

Stesso copione anche dopo la pausa: tripla di Smith e canestro di Weidman e per Vigevano è massimo vantaggio a +13. Burns e Nikolic provano a riavvicinare gli ospiti, ma le triple di Bertetti consentono all’Elachem di mantenere il controllo. L’Acqua S.Bernardo si scuote e riesce a confezionare un piccolo break con Moraschini e Hickey, che costringono Pansa a fermare la partita. Nel finale sale di colpi Hickey e il terzo quarto si chiude 74-72.

Con una tripla di Nikolic Cantù torna avanti dopo un inizio di quarto in cui, se possibile, l’intensità cresce ancora. Ancora Weidman rimette avanti Vigevano, l’Acqua S.Bernardo subisce il colpo e non riesce più a trovare la via del canestro sprofondando oltre la doppia cifra di svantaggio. La sirena finale sancisce la sconfitta dei canturini per 99-82.

Il commento di coach Cagnardi

"Innanzitutto, complimenti a Vigevano, che ha giocato una signora partita, e all’atmosfera del palazzetto - ha esordito coach Devis Cagnardi - La mia squadra oggi ha giocato probabilmente la sua più brutta prestazione stagionale, abbiamo approcciato questa gara veramente male. È un peccato perché in settimana, e me ne assumo tutte le responsabilità, pensavo di aver fatto capire ai miei giocatori che avremmo trovato un ambiente carico e una squadra che avrebbe provato a giocare la sua partita per portarla a casa. Siamo quasi stati sopresi da questo ed è grave, perché pensavo che la squadra sapesse cosa avremmo trovato. Nel primo tempo, a parte qualche piccolo momento, non siamo mai riusciti a opporre la fisicità che ci contraddistingue. Non voglio togliere assolutamente nulla ai nostri avversari, che hanno giocato molto bene a pallacanestro e con grande determinazione, ma oggi c’è molto degli errori della mia squadra nella partita, soprattutto nell’accendere la fiducia di Vigevano. È una partita su cui dobbiamo riflettere, perché è il primo vero passaggio a vuoto della squadra, le altre due sconfitte le considero molto diverse e questa volta non abbiamo alibi a nostro favore. Abbiamo avuto degli atteggiamenti che non mi sono piaciuti, io ho molto rispetto della mia squadra proprio perché se la sono guadagnato in questi mesi, ma siamo stati presuntuosi, prima dal punto di vista dell’approccio e poi da quello tecnico, ci siamo disuniti nella difficoltà. Questa partita va analizzata e non messa nel dimenticatoio, ma dobbiamo ritrovare subito quello che siamo stati fino a tre ore fa, perché il campionato non da pause e dobbiamo preparare al meglio in settimana la prossima partita, che sarà molto difficile".

Il tabellino

ELACHEM VIGEVANO – ACQUA S.BERNARDO CANTÙ 99 – 82 (23-21, 30-24, 21-27, 25-10)

Acqua S.Bernardo Cantù: Berdini 6, Nikolic 13, Nwohuocha N.E., Tarallo N.E., Meroni N.E., Bucarelli 9, Hickey 18, Burns 14, Moraschini 13, Young 9, Clerici N.E.

Elachem Vigevano: Leardini 8, Bettanti, Smith 25, Wideman 31, Bertoni N.E., Amici N.E., Oggioni N.E., Strautmanis 2, Bertetti 10, Battistini 12, Rossi 5, Peroni 6.