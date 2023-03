Si conclude domenica 26 marzo la regular season dell’Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù che alle 18 incontrerà la Ferraroni JuVi Cremona in una gara che ha poco da dire in termini di classifica e campionato.

Cantù si prepara al testa-coda con la JuVi, ma la classifica è decisa. Sacchetti: "Vogliamo vincere e onorare il campionato"

Uno dei più classici testa-coda considerando che coach Meo Sacchetti e i suoi guidano il girone Verde con 38 punti, mentre la JuVi riveste il ruolo di fanalino di coda della classifica con 12 punti all’attivo insieme a Kienergia Rieti ed E-Gap Stella Azzurra Roma.

"È una partita che non dà niente né a noi né a loro, ma è giusto che la giochiamo per vincere anche perché noi la prossima settimana inizieremo a pensare a delle partite che possono essere decisive per arrivare nelle prime posizioni per giocare i play-off – ha spiegato Sacchetti – Vogliamo recuperare qualche giocatore: cercheremo di dare più spazio a qualcuno che ne ha avuto di meno".

Ma l’obiettivo rimane sempre quello di vincere e, nonostante tutto, la prossima sarà una partita che nasconde diverse insidie per i canturini. Infatti, la JuVi ha dimostrato in diverse occasioni di essere una squadra temibile come testimoniano i successi contro Reale Mutua Torino, Novipiù Casale Monferrato e UCC Assigeco Piacenza.

"Noi giocheremo per vincere, abbiamo fatto questo campionato in una certa maniera e vogliamo onorarlo fino alla fine – ha continuato Sacchetti – È giusto giocare per vincere anche questa partita anche se conta poco, è giusto finire la stagione regolare giocando in questo modo. Quando giochi cerchi di vincere più partite possibili: la maggior parte delle volte lo abbiamo fatto. Alcune vittorie sono le abbiamo prese tirate per i capelli, altre partite le abbiamo perse giocando bene, come contro Treviglio. Abbiamo cercato di pensare a noi e andare avanti per la nostra strada facendo i conti solo alla fine".

E proprio ora è il momento dei conti da fare, ma di fronte c’è un regolamento alquanto strano che vedrà la Pallacanestro Cantù, nonostante il primo posto nel girone Verde, qualificarsi come terza nel girone Giallo della fase a orologio a causa di un rendimento sotto la media con le dirette concorrenti per le prime tre posizioni.

"Il problema è che forse dovevamo pensarci all’inizio del campionato – ha detto schiettamente il coach canturino –Le regole sono così, le accettiamo e non ci pensiamo. Non dobbiamo iniziare a essere arrabbiati, lo sapevamo che era così dall’inizio. Ora andiamo avanti e cerchiamo nella seconda fase di portare a casa più punti possibili per avere una buona posizione nei play-off che come sappiamo sono tutto un altro campionato. Sono le classiche partite che devi vincere perché se no poi vai a casa. Saranno sfide molto belle e importanti".

Ma prima c’è l’impegno di domenica e va onorato. Quindi rotazioni e spazio a chi ha giocato meno, ma anche tanta voglia di vincere. E per farlo servirà neutralizzare i migliori giocatori della JuVi, su tutti l’ex Trevon Allen, play statunitense del ’98 che l’anno scorso ha giocato in Brianza agli ordini di coach Marco Sodini. Allen è a oggi il terzo miglior realizzatore per media punti del girone Verde a quota 18. Non solo, è anche il quarto giocatore più utilizzato (33,9 di media a partita), il secondo per punti totali (413), il quinto per percentuale al tiro da tre (42,3) e il quarto per falli subiti (97).