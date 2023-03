La Pallacanestro Cantù si appresta ad iniziare la sua seconda fase del campionato che la vedrà impegnata nel girone Giallo contro Forlì, Cento e Pistoia e nel mentre correrà in classifica contro le già sfidate in regular season Treviglio e Cremona, senza mai sfidarle.

Cantù si prepara alla fase a orologio: ecco la guida completa al girone Giallo

Cantù esordirà nel Girone Giallo proprio questa domenica, il 2 aprile, alle 18 in una classica della pallacanestro italiana sul parquet della Giorgio Tesi Group Pistoia, formazione allenata dall’ex Nicola Brienza. L’esordio casalingo degli uomini di coach Meo Sacchetti si terrà invece sabato 8 aprile alle 20.30 a Desio contro la Tramec Cento, mentre la terza giornata vedrà i biancoblù di scena in casa dell’UniEuro Forlì domenica 16 aprile alle 18.

Il ritorno: Cantù vs Pistoia domenica 23 aprile alle 18, Cento vs Cantù domenica 30 aprile alle 18 e Cantù vs Forlì domenica 7 maggio alle 18. La stagione regolare del Girone Rosso ha visto Forlì chiudere in vetta a quota 40 punti, davanti a Cento e a Pistoia con 36.

Le avversarie in pillole

Forlì e Cantù hanno registrato lo stesso ruolino di marcia (20 vittorie su 24 gare disputate). La media dei forlivesi è di 75,7 punti a partita. L’ala USA del ‘95 Nathan Adrian è il miglior marcatore dei biancorossi con una media di 15,7 punti a partita, davanti a lui l’altro americano Vincent Sanford (guardia del ’90 con 13,6) e il play del ‘99 Fabio Valentini (11,6). Segue il veterano Daniele Cinciarini (guardia del 1983 con 10,7). Il miglior rimbalzista è Adrian con 6,7 di media a partita. L’allenatore di Forlì è Antimo Martino.

Cento ha già incrociato la strada dei brianzoli quest’anno nella semifinale di Coppa Italia LNP 2023, quando gli emiliani si imposero a Busto Arsizio per 77-84 con 28 punti di cui otto triple del play classe ‘88 Giovanni Tomassini. La media punti della squadra allenata da coach Matteo Mecacci nel Girone Rosso è di 75,4 punti a partita. I centesi, come i canturini, partiranno da quota quattro punti nella seconda fase. La migliore media di punti è del play/guardia statunitense del ‘93 Derrick Marks con 18,8. Dietro di lui: Tomassini 12,9, l’ala USA del 1987 Dominique Archie (12) e Federico Mussini (play/guardia del ’96 con 8,9). A livello di rimbalzi dominano i pivot Matteo Berti (classe ’98 con 6,7), Giacomo Zilli (classe ’95 con 5,9) e Archie (5,7). Il viceallenatore di Cento è Emanuele Pancotto, figlio di coach Cesare Pancotto che ha allenato Cantù dal 2019 al 2021.

Poi c’è Pistoia, una sfida mai banale per Cantù, sia a livello di importanza delle due piazze sia per l’accesa rivalità tra le due tifoserie. I biancorossi di coach Brienza hanno una media punti nella stagione regolare è di 76,6 punti. In vetta alla classifica dei marcatori pistoiesi c’è l’ala americana del ‘97 Jordon Varnado a quota 16,9. A seguire: l’altro americano Zach Copeland (guardia del ’97 con 16,8), l’ala inglese del ‘98 Carl Wheatle (11,3) e il play del ‘92 Lorenzo Saccaggi (8,5). I migliori rimbalzisti sono: Wheatle (8,9), Varnado (7,3) e il centro classe ‘87 Daniele Magro (6,1).

La classifica di partenza

Gruppo Mascio Treviglio 6 (3-1) Unieuro Forlì 6 (3-1) Acqua S.Bernardo Cantù 4 (2-2) Tramec Cento 4 (2-2) Vanoli Basket Cremona 2 (1-3) Giorgio Tesi Group Pistoia 2 (1-3)

La promo casalinga

Per le partite casalinghe della seconda fase Pallacanestro Cantù ha lanciato una speciale promozione Spring Pack. La promo è in formula 3×2 quindi 2 partite acquistate + 1 in omaggio. Si tratta delle gare che si giocheranno a Desio contro: Cento (8 aprile), Pistoia (23 aprile) e Forlì (7 maggio). Per i tifosi abbonati le partite casalinghe della seconda fase sono incluse.