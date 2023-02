Momento di riordinare le idee per la Pallacanestro Cantù che a distanza di una settimana dallo scivolone in casa contro Piacenza è chiamata a dimostrare come sia stato solamente un episodio quello al PalaFitLine di Desio. Domenica 5 febbraio i canturini giocano ad Agrigento contro la Monacada Energy.

Cantù si prepara alla trasferta di Agrigento, Sacchetti: "In rapporto al roster, giocano il miglior basket del girone"

La ventesima giornata del Girone Verde di Serie A2, come detto, vede una di fronte all’altra l’Acqua San Bernardo Pallacanestro Cantù e la Monacada Energy Agrigento. I siculi arrivano anche loro da una sconfitta rimediata, però, all’overtime contro l’Urania Milano per 126 a 121. All’amndata i biancoblù vinsero per 89-84, grazie anche alla grande prestazione di Roko Rogic (doppia-doppia da 18 punti e 11 assist), mentre Alessandro Grande mise a segno ben 22 punti per la compagine agrigentina.

La guida tecnica di Agrigento è affidata a coach Devis Cagnardi, che in passato ha allenato anche Reggio Emilia, Treviglio e Bergamo. A livello di statistiche personali, il miglior realizzatore per media punti è il play del ’94 Grande (16,9), seguito dall’ala/guardia del ’97 Lorenzo Ambrosin con un ottimo 15,4. Bene anche gli statunitensi Kevin Marfo (ala del ’97 con 14,6) e Francis Daeshon (play/guardia del ’96 con 11,6), più il giovane classe 2000 Cosimo Costi (ala con 8,7). Marfo è il miglior rimbalzista (7,8 di media) davanti all’ala italo-argentina classe ’85 Albano Chiarastella (6,7), che è anche il miglior assistman con una media di 5,3 a partita.

Cantù si presenta alla gara anche con qualche acciacco: non sarà infatti disponibile il capitano Matteo Da Ros a causa di una lombalgia. Al suo posto portato il giovane Guglielmo Borsani, ma anche Giovanni Pini reintegrato in squadra ad inizio settimana dopo la sospensione di metà dicembre.