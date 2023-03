È tutto pronto per l’inizio della seconda fase del campionato di Serie A2 e la Pallacanestro Cantù si prepara alla trasferta di Pistoia dove incontrerà, nella prima giornata del girone Giallo, i padroni di casa della Giorgio Tesi Group.

Cantù si prepara alla trasferta di Pistoia. Sacchetti: "Squadra aggressiva. D'ora in poi non si può giochicchiare"

L’appuntamento con le partite che contano e con una classica del basket italiano, dunque, è fissato domani, domenica 2 aprile, alle 18 sul parquet del PalaCarrara dove coach Meo Sacchetti e i suoi si presenteranno al completo e senza acciacchi, a meno di imprevisti dell’ultimo minuto.

"Ci andiamo a confrontare con l’altro girone e queste sei partite ci daranno, per l’inizio dei play-off, una posizione favorevole o meno – ha spiegato lo stesso Sacchetti durante la conferenza stampa di venerdì – Troveremo una squadra aggressiva, con un fattore campo importante. Ma mi sento di dire che tutte le partite sia in casa che fuori saranno un bel banco di prova in vista dei play-off".

Gli incontri diventeranno qualitativamente superiori, ma oltre a questo Cantù dovrà anche fare i conti con due avversari per ora mai incontrati. Infatti, i biancoblù hanno avuto solamente un precedente con Cento nelle semifinali di Coppa Italia, poi perso, e nessun incontro in stagione con Pistoia o Forlì. Coach Meo e il suo staff dovranno fare affidamento alle analisi video, ma le idee sono chiare.

"Pistoia è una squadra molto aggressiva che ci presserà molto e bisognerà essere bravi a trovare soluzioni per noi e per il nostro tipo di gioco: sarà importante non solo l’attacco, ma anche rendere difficile il loro – continua Sacchetti – Hanno giocatori interessanti, ma in queste partite possono anche emergere giocatori secondari. In queste partite bisogna essere pronti a giocare contro tutti i loro giocatori. Ce ne sono di importanti e di meno, ma non si può sottovalutare niente da adesso a quando ci saranno i play-off".

Due squadre che giocano in modo simile e che fanno della difesa uno dei loro punti di forza. Infatti Cantù e Pistoia hanno fatto registrare i migliori record in regular season in materia di canestri subiti.

"Sicuramente ognuno ha delle caratteristiche importanti e loro hanno due o tre giocatori davvero interessanti che quando arrivano in striscia fanno canestro. Il nostro compito sarà cercare di limitare le loro bocche di fuoco usuali. Ma non dobbiamo sottovalutare nessuno".

Limitare le loro soluzioni vuol dire anche attuare un sostanzioso cambio di ritmo, soprattutto sotto canestro dove Pistoia va forte e dove coach Sacchetti nelle ultime uscite ha visto un leggero calo.

"Ci aspettiamo di non subire troppo sotto canestro e ultimamente abbiamo subito – ha spiegato – Speriamo che i nostri lunghi abbiano una presenza più importante e ci aspettiamo molto da uno come Dario Hunt. Non ci sono più partite che si possono giochicchiare".

Intensità a mille, dunque, ma per Sacchetti non c’è il timore di stancarsi troppo in vista dei play-off.