Continua il ciclo di eventi di avvicinamento alle Filan Four di Coppa Italia LNP 2023 Old Wild West, quest'anno organizzate dall'Acqua S. Bernardo Pallacanestro Cantù e che si terranno sabato 11 e domenica 12 marzo a Busto Arsizio. Un'atmosfera cestistica senza eguali quella che si sta creando attorno all'evento: sabato mattina infatti si terrà la Clinic dedicata al mondo di allenatori e arbitri con ospiti d'eccezione alla Palestra Renato Malacarne di Cermenate in via Montale 1, casa della Virtus Cermenate.

Cantù si prepara alle Finals di Coppa Italia: sabato in programma due eventi imperdibili

Si parte alle 9.30 con l’Open Speech per Allenatori, organizzato in collaborazione con FIP, CNA e USAP, che vedrà partecipare in qualità di relatori Matteo Boniciolli e Carlo Recalcati. A seguire alle 11.15 spazio all’Open Speech per Arbitri, sempre in collaborazione con la FIP e la CIA, che vedrà in campo come relatori Roberto Begnis, Sergio Borroni e Nicola Longo. Tra i presenti anche l’ex arbitro Luigi Lamonica, direttore di gara tra i più titolati e più importanti al mondo.

"Una mattinata dedicata ad allenatori e arbitri, che verranno coinvolti entrambi e dialogheranno nel corso dell’intero evento - spiega il direttore sportivo della Pallacanestro Cantù, Fabrizio Frates -. Interverranno i coach Boniciolli e Recalcati, che si interfacceranno con gli allenatori e poi questi ultimi saranno coinvolti nella parte dedicata agli arbitri. Un format interessante e innovativo, in cui arbitri e allenatori potranno discutere insieme delle situazioni di gioco. Avremo con noi tutti arbitri di Serie A, oltre al più importante arbitro italiano, Lamonica, che ora ricopre il ruolo di Commissioner del CIA. Ci tengo a sottolineare che CNA e CIA hanno voluto fortemente la formula della condivisione di idee e della partecipazione congiunta di arbitri e allenatori, una scelta che ritengo vincente per la buona riuscita dell’evento".

La carriera di Luigi Lamonica

Insignito del Cavalierato della Repubblica, Lamonica tra il 1993 e il 2016 ha diretto circa 700 partite in Italia, incluse finali di Coppa Italia e finali scudetto. Dopo esser diventato arbitro internazionale nel 1996, nel 2002 Lamonica viene designato per le Final Four di Eurolega e, un anno dopo, per l’atto conclusivo degli Europei. Il biennio successivo è costellato di successi, culminati nelle due Finali di FIBA Europe League e la chiamata per i Mondiali Under 21.

Nel 2008 viene selezionato per le Olimpiadi di Pechino, dove dirige i quarti e la semifinale maschile e la semifinale femminile oltre alle gare dei gironi. La super stagione del 2010 gli vale la designazione per la finale dei Mondiali. Dal 2011 diventa un punto fisso delle Final Four di Eurolega. Arbitra la Finale degli Europei in Lituania e partecipa alle Olimpiadi di Londra. Nel 2013 fischia semifinale e finale della massima competizione europea. Finale degli Europei nel 2013 e Mondiali nel 2014 sono altri due tasselli da aggiungere a una delle carriere più complete della pallacanestro. Nella sua carriera ha arbitrato sette finali di Eurolega.

L’Open Speech di Arbitri e Allenatori è a ingresso libero e gratuito.