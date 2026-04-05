Cantù supera Sassari nella sfida salvezza

L’Acqua S.Bernardo Cantù vince una partita decisiva per la corsa salvezza: il combattutissimo successo con Sassari vale il sorpasso ai sardi in classifica.

La gara

Thomas e Fevrier sbloccano il punteggio. Sassari si affida subito al tiro da tre punti per cercare di mettersi al comando, ma Cantù rimane incollata. Per gran parte del quarto nessuna delle due squadre riesce a prendere il controllo della partita. Negli ultimi minuti sono gli ospiti a creare il primo break. Dopo i primi dieci minuti di gioco Sassari è avanti 20-28.

L’Acqua S.Bernardo riesce subito ad annullare il gap grazie a Ballo. De Nicolao in contropiede firma il sorpasso canturino. Il momento positivo continua con la tripla del +5 di Moraschini. Sassari reagisce e torna a un solo punto di distanza. È ancora Ballo a firmare l’ultimo canestro del primo tempo, che manda le squadre al riposo sul 45-42.

Sassari esce bene dagli spogliatoi e si riporta addirittura a +5. Green prova a suonare la carica, ma Vincini consolida il vantaggio ospite. L’Acqua S.Bernardo non riesce a invertire la rotta, con Sassari che mantiene il controllo della gara e va all’ultima pausa avanti 61-66.

Green prova ad accendere Cantù, ma Mezzanotte replica subito con una tripla. Bortolani segna la tripla che può essere la scossa, ma McGlynn risponde ancora. Grazie alla tripla di Fevrier si entra negli ultimi tre minuti di gioco in parità. I due punti di Thomas e Green si annullano a vicenda. Il finale diventa incredibilmente combattuto tra grandi difese e pochi canestri. Sono i liberi di Bortolani e De Nicolao a fare la differenza. La preghiera sulla sirena di Buie non va. Vince l’Acqua S.Bernardo 80-78.

I commenti

«È una vittoria pesantissima e maturata in una gara dura e difficile – ha detto coach Walter De Raffaele – Se avesse vinto Sassari non ci sarebbe stato nulla da dire, perché ha giocato una signora partita. La squadra ha avuto il desiderio di ribellarsi. Siamo stati bravi ad adeguarci in difesa, cambiando aspetto. Credo che il lato emozionale abbia giocato un brutto scherzo a tanti giocatori che non hanno l’abitudine a questo tipo di partite, pensando di dover performare mostrando cose diverse dalle proprie. Oggi serviva sapere dove andare e come colpire, altri hanno per fortuna mostrato questo tipo di strada. È una vittoria maturata su episodi, sulla capacità di gestire gli ultimi palloni. Siamo molto contenti. Ci prendiamo un paio di giorni di riposo e poi pensiamo alla prossima».

«Questa è una bella vittoria di squadra – ha aggiunto Gerald Robinson – È stata una partita difficile e pesante, ma per fortuna siamo stati capaci di prenderci questo risultato. Il carattere e la resilienza che abbiamo dimostrato sono stati decisivi. Durante la gara ci siamo trovati con le spalle al muro diverse volte e in nessuna di queste situazioni complicate abbiamo mollato, reagendo sempre e arrivando alla vittoria».

Il tabellino

ACQUA S.BERNARDO CANTÙ – BANCO DI SARDEGNA SASSARI 80 – 78 (20-28, 25-14, 16-24, 19-12)

Acqua S.Bernardo Cantù: Moraschini 8, De Nicolao 5, Ballo 13, Bortolani 11, Molteni N.E., Sneed 5, Basile 2, Robinson 4, Fevrier 13, Green 17, Gualdi N.E., Okeke 2. Allenatore: De Raffaele.

Banco di Sardegna Sassari: Marshall 21, Buie 5, Macon 15, Zanelli, Seck, Beliauskas 6, Ceron N.E., Vincini 3, Mezzanotte 7, Thomas 13, McGlynn 8, Visconti. Allenatore: Mrsic.

Arbitri: Attard M.B., Bongiorni, Dori.

Spettatori: 4540