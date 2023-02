Cantù torna a vincere, Casale staccata di 20 punti. Sacchetti: "Vittoria importante davanti al nostro pubblico"

È tornata a vincere la Pallacanestro Cantù che ieri, domenica 12 febbraio 2023, al PalaFitLine di Desio ha sconfitto nettamente la Novipiù Casale Monferrato per 86-66. I biancoblù mantengono la vetta del Girone Verde e salgono a quota 32 punti, a più 2 sulla Blu Basket Treviglio e sulla Vanoli Cremona.

Cantù torna a vincere, Casale staccata di 20 punti. La cronaca

Pronti via, subito 0-5 degli ospiti con il piazzato di Redivo da tre, mentre Ellis ruba palla a Rogic e colpisce in transizione. Ancora Ellis, poi Hunt sblocca i suoi. Difese non attentissime con un continuo botta e risposta da una parte e dall’altra. Tre canestri di fila di Nikolic, che replica a Ghirlanda e timbra il -1 (8-9). Hunt trova le praterie e schiaccia per il vantaggio (10-9). Continua il tira e molla con Ellis e Carver, mentre per Cantù vanno a segno Berdini e Hunt. Nikolic scarica su Stefanelli per la bomba del 17-15, ma Leggio impatta. Per Cantù ben cinque palle perse nel primo quarto.

Equilibrio in avvio con il 4-6 di Casale che sorpassa (21-23). Severini da fuori rimette la testa avanti per i canturini al 14’ (24-23). I padroni di casa fanno loro un parziale di 9-4, impreziosito dalla seconda tripla di Severini per il 33-27. L’Acqua S.Bernardo si spinge sul 37-31 con una serie di viaggi dalla lunetta, ma la Novipiù arriva fino al -1 con Redivo e Leggio da fuori (37-36). Nikolic per il 39-36, ma Carver c’è (già a 16 punti all’intervallo). All’intervallo 41-38 per i locali.

Altre 6 palle perse dei canturini nel secondo quarto per un totale di 9 al 20’. Nikolic già in doppia cifra per i locali con 14 punti. Meglio Cantù al tiro nel primo tempo: 56% contro il 38,1% dei piemontesi. Subito 10-4 per Cantù con Nikolic e Hunt protagonisti (51-42). Impatto convincente dei canturini, che trovano il +11 con Rogic in penetrazione (53-42). La Novipiù però non molla e mette un break di 0-8 con Ellis più due bombe di Leggio (53-50). Time-out per coach Sacchetti, poi Berdini colpisce dall’arco (56-50). Seguono i canestri di Bucarelli, Nikolic e Stefanelli per il nuovo +10 (62-52). Al 30’ è 64-54 con Nikolic già a 20 punti.

Quarta tripla di Leggio in apertura, a cui risponde Severini (66-57). Nikolic, Stefanelli e Berdini spingono i locali sul 75-59 del 35’. L’Acqua S. Bernardo amministra e vince per 86-66. Debutto stagionale per Greppi. Doppia-doppia per Nikolic con 28 punti e 12 rimbalzi (45 di valutazione).

I commenti post partita

"Complimenti a Cantù per la vittoria, anche se il punteggio è forse un po’ bugiardo - spiega coach Comazzi -. Per 30 minuti la partita è rimasta in equilibrio, poi Cantù è riuscita a fuggire in contropiede. Dobbiamo lavorare meglio in allenamento senza guardare troppo al calendario, che vede i prossimi match ancora contro le prime squadre del campionato". "Una vittoria importante davanti al nostro pubblico, dopo la brutta figura con Piacenza - conferma coach Meo Sacchetti -. La squadra è riuscita a fare diversi break per scappare, ma Monferrato è sempre rientrata in corsa. Alla fine, il punteggio è un po’ severo per gli ospiti, ma la vittoria è più che meritata. Le due assenze hanno sicuramente pesato, penso per esempio a quella di Baldi Rossi che era inaspettata. Detto ciò, il fatto che un leader come Filippo fosse anche solo in panchina, ha dato una mano importante alla squadra".