Cantù torna subito a riassaporare il gusto della vittoria

Torna subito alla vittoria l’Acqua San Bernardo Cantù che al PalaFitLine batte Avellino. I biancoblù rimangono così nel gruppo di squadre al secondo posto in classifica.

Avellino e Mussini partono decisi con un break iniziale di 7-0, poi Basile sblocca Cantù. Dopo l’avvio spumeggiante, le percentuali degli ospiti si abbassano e l’Acqua San Bernardo torna a contatto con Moraschini. Nel minuto finale Valentini segna la tripla della parità, Cantù difende forte e Moraschini riesce a bruciare la sirena con la tripla del primo vantaggio canturino sul 18-15.

L’Acqua San Bernardo mette subito due possessi di distanza tra sé e Avellino. Gli ospiti provano a reagire affidandosi ancora a Mussini, ma Cantù aumenta l’intensità difensiva e Valentini segna il canestro del +10. Il finale di quarto sorride ancora ai biancoblù, che grazie al canestro di Basile vanno al riposo avanti 41-29.

Avellino inizia meglio anche il secondo tempo e torna a un solo possesso di distanza. Piccoli prova a fermare la rimonta, ma gli ospiti riescono a riportarsi al comando. Mussini è incontenibile e Avellino arriva anche a +6. Il quarto cambia volto con l’ingresso di uno straripante Burns, il lungo americano segna 8 punti consecutivi negli ultimi minuti e riporta Cantù al comando 55-53.

Burn continua il suo momento positivo, ma Avellino rimane in scia. Ancora Burns segna la tripla che consente a Cantù di guadagnare due possessi pieni di distanza. Il vantaggio torna oltre la doppia cifra con gioco da tre punti di Riismaa e il contropiede vincente di De Nicolao. I biancoblù non permettono più ad Avellino di rientrare, finisce 83-71.

“Partiamo dalle cose positive: abbiamo vinto una partita e non si è fatto male nessuno - ha detto in conferenza stampa coach Nicola Brienza - Sono contento chiaramente di aver portato a casa i due punti, ma sono abbastanza arrabbiato perché non possiamo staccare la spina come nel terzo quarto. È almeno la terza volta che ci capita e chiaramente non va bene, dobbiamo essere più bravi, più attenti e più concentrati per tutti i 40 minuti. Non possiamo avere questi up and down e permettere ai nostri avversari, che giustamente lottano fino all’ultimo secondo, di riaprire una partita. Nei primi minuti dobbiamo avere un approccio mentale decisamente diverso. Non è una cosa che mi preoccupa, perché io ho grande fiducia nei miei ragazzi e so che dalla prossima partita avremo sicuramente un approccio nel terzo quarto. Oltre a noi, c’è comunque da dare grande merito ad Avellino e in particolare a Mussini, che in quel terzo quarto ha fatto dei canestri di grandissima qualità. Non ci sono state solo nostre mancanze, perché loro sono stati molto bravi ad attaccarci in alcune situazioni tattiche. Poi nell’ultimo quarto abbiamo ricreato il giusto gap di sicurezza che ci ha portato a chiudere la partita. Adesso ci si riposa e poi ci concentreremo mentalmente sulla partita di domenica, a Vigevano in un campo caldissimo, con loro che arriveranno da una brutta sconfitta e quindi ci sarà da affrontare la partita al massimo nella forma”.