Cantù Under15 al via alla Coppa Alberto Giove dal 12 al 14 giugno

Non è ancora tempo di vacanze in casa del Progetto Giovani Cantù.

Il torneo

La squadra Under15 del PGC allenata da coach Matteo Bonassi pur avendo terminato gli impegni ufficiali tornerà in campo per partecipare a un prestigioso torneo internazionale, la 36esima edizione della Coppa Alberto Giove 2026 che si giocherà dal 12 al 14 giugno su ben 4 campi tra Lissone, Villasanta e Monza e che vedrà al via ben 16 squadre provenienti da 9 nazioni diverse.

Cantù è stata inserita nel girone C con Derthona, KK Buova Basket e Swangs Gmunden. L’esordio dei canturini è previsto per venerdì 12 giugno quando a Lissone alle ore 12 sfideranno gli austriaci del Swangs e già nel pomeriggio giocheranno il secondo match alle ore 16 a Villasanta contro i montenegrini del Budna. Terza e ultima partita della fase eliminatoria è in programma sabato 13 a Lissone contro Derthona le ore 12. Domenica invece tutte le semifinali e finali della Coppa Alberto Giovane 2026.