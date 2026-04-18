Cantù Under17 avanti tutta: stoppa anche Derthona e continua a volare in vetta imbattuta

Prosegue a suon di vittorie il volo in vetta al girone interregionale della Generali Buelli e Rasero Cantù Under17 che ha messo a segno un altro successo importantissimo. La squadra biancoblù diretto da coach Antonio Visciglia infatti ha sbancato il campo della Allianz Derthona Basket con un’altra prova di forza che non solo la mantiene in testa da imbattuta ma la avvicina alla qualificazione alle finali nazionali di categoria.

Tabellino di Derthona Basket-Buelli Rasero Cantù 64-98

Parziali: 10-27, 34-62, 50-83

Allianz Derthona Basket: Dusio, Solazzi 16, Wilkinson 12, Zampaloni 5, Osariyekemwen 4, Gilli, Chikal 9, Furfaro 5, Gregori 6, Ferrante 7, Quaini, Motiglio.

Generali Buelli e Rasero Cantù: Sironi 5, Villa 10, Fossati 12, Zotti Pavlovic 4, Pizzamiglio 3, Ventura 30, Pozzi 2, Cozza 3, Fortis 5, Alexa 4, Bagordo 7, Ring 13. All. Visciglia, Vice All. Rumi, Pietri, Girotto.