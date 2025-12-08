Cantù Under17 capolista senza ostacoli: travolta anche Milanotre per 121-70

Prosegue a suon di vittorie il cammino da rullo compressore della squadra Under17 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù che si conferma capolista nel suo girone.
La gara
La Generali Buelli e Rasero diretta da coach Antonio Visciglia ha espugnato con un altro “centello” anche il campo del Milanotre Basiglio travolto per 70-121 inanellando così la nona vittoria consecutiva. Gli U17 canturini torneranno in campo domenica 14 quando renderanno visita al Social Osa Milano.
Il tabellino di Milanotre Basiglio-Generali Buelli e Rasero Cantù 70-121
Parziali: 19-33, 47-63, 57-94
Oscom Milano3 Basiglio: Migliavacca 25, Strazzer 4, Trovarelli 11, Costantini 14, Lazzaroni, Franceschi 4, Marchiori 3, Dachille 2, Albertin 5, Paitoni 2, Ramazzotti, Di Fiore.
Generali Buelli e Rasero Cantù: Sironi, Villa 18, Castoldi 9, Fossati 10, Zotti Pavlovic 18, Pizzamiglio 7, Ventura 27, Buzzi 1, Pozzi 6, Cozza 6, Fortis 12, Alexa 7. All. Visciglia, Vice All. Rumi, Pietri, Girotto.