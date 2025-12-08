Pallacanestro giovanile

Cantù Under17 capolista senza ostacoli: travolta anche Milanotre per 121-70

Nona vittoria consecutiva nel girone Eccellenza per la squadra di coach Totò Visciglia

Cantù · 08/12/2025 alle 12:34

Prosegue a suon di vittorie il cammino da rullo compressore della squadra Under17 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù che si conferma capolista nel suo girone.

La gara

La Generali Buelli e Rasero  diretta da coach Antonio Visciglia ha espugnato con un altro “centello” anche il campo del Milanotre Basiglio travolto per 70-121 inanellando così la nona vittoria consecutiva. Gli U17 canturini torneranno in campo  domenica 14 quando renderanno visita al Social Osa Milano.

Il tabellino di Milanotre Basiglio-Generali Buelli e Rasero Cantù 70-121

Parziali: 19-33, 47-63, 57-94
Oscom Milano3 Basiglio: Migliavacca 25, Strazzer 4, Trovarelli 11, Costantini 14, Lazzaroni, Franceschi 4, Marchiori 3, Dachille 2, Albertin 5, Paitoni 2, Ramazzotti, Di Fiore.
Generali Buelli e Rasero Cantù: Sironi, Villa 18, Castoldi 9, Fossati 10, Zotti Pavlovic 18, Pizzamiglio 7, Ventura 27, Buzzi 1, Pozzi 6, Cozza 6, Fortis 12, Alexa 7. All. Visciglia, Vice All. Rumi, Pietri, Girotto.

Antonio Visciglia torna a Cantù
Antonio Visciglia coach PGC Cantù U17 Eccellenza
