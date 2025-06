Cantù Under17 in viaggio verso Chiusi per le finali nazionali contro Udine

Prossima tappa Chiusi per la squadra Under17 del Progetto Giovani Cantù che è partita oggi in direzione finali nazionali di categoria.

La Buelli&Rasero Cantù diretta da coach Matteo Bonassi ha presenziato alla cerimonia di aperura della kermesse tricolore e lunedì debutterà a Chiusi nel primo match del girone eliminatorio affrontando alle ore 14 la Pallacanestro Udine.

Nei due giorni successivi in base al risultato di domani si svolgeranno le sfide con Aquila Basket Trento e Firenze BK Academy. L'obiettivo è provare ad emulare gli Under15 dalla Cierre Ufficio Cantù che si sono classificati tra le prime otto squadre d'Italia alle recenti finali nazionali di Agropoli, anche se coach Bonassi precisa:

"Andiamo a Chiusi senza porci obiettivi ma per fare il meglio che possiamo con un gruppo molto buono che vuole tornare a casa senza alcun rammarico. Da lunedì scendiamo in campo in un girone competitivo con Udine, Firenze e Trento".