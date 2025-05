Cantù Under19 batte Porto Sant'Elpidio all'overtime e vola in semifinale all'interzona

E' iniziata bene e con qualche brivido l'avventura della Columbus Cantù alla fase Interzona Under19 Gold per l’ammissione alla fase nazionale.

La sfida

I ragazzi diretti da coach Matteo Bonassi inseriti nel concentramento 5 a Chieri, ieri sera hanno vinto il loro quarto di finale superando dopo un overtime il Porto Sant'Elpidio per 79-87. In precedenza il Playbasket Carré aveva battuto la Reale Mutua Torino per 72-38. Oggi spazio alle semifinali.

Il commento

Questo il commento di coach Bonassi:

"Dopo un avvio non semplicissimo merito dell'ottima partenza di nostri avversari, ci siamo ripresi e abbiamo acciuffato nel finale all'overtime la qualificazione".

Dove oggi Cantù ale ore 18 se la vedrà contro Azzurra Trieste.

Programma delle due semifinali di oggi

Ora 16 BEA Leopardi Chieri-Sporting Playbasket

Ore 18 Azzurra Trieste-Columbus Cantù.