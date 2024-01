Cantù va a casa dell’insidiosa Rieti. Cagnardi: "Ora voglio costanza"

Non una partita banale quella che attende la Pallacanestro Cantù alla 20esima giornata: domenica al PalaSojourner di Rieti (con palla a due alle 16) l’Acqua S.Bernardo verrà ospitata dai padroni di casa della Real Sebastiani, squadra neopromossa che ha sorpreso un po’ tutti riuscendo a raggiungere la quarta piazza della classifica esprimendo un’ottima pallacanestro. Per Cantù non sarà dunque una partita semplice, anche perché i laziali hanno perso una sola partita giocata in casa.

"Sarà una partita importante per tanti motivi - ha esordito coach Devis Cagnardi nella conferenza stampa di presentazione della gara -, sia per la qualificazione alle Final Four di Roma di Coppa Italia, ma anche perché sono tutti punti che ci porteremo dietro nella seconda fase. Sappiamo che andiamo ad affrontare una squadra molto fisica e profonda, preparata, che sta giocando bene ed che è in un buon momento di forma".

Fortino Rieti

Infatti, nelle ultime cinque partite la squadra di coach Alessandro Rossi è uscita sconfitta una sola volta, in casa di Cremona. Cantù, però, può contare sul suo momento di ripresa dopo le vittorie di Torino e con Agrigento.

"I miglioramenti che si stanno vedendo nelle ultime settimane sono dati dal fatto che il lavoro è più continuo - ha spiegato il coach - Le cose stanno, giorno dopo giorno, migliorando e il lavoro settimanale a livello di quantità e intensità è sempre più costante. Per questo mi aspetto più costanza di rendimento della squadra a prescindere dagli interpreti".

Secondo posto matematico?

Quindi vietato tirare i remi in barca, anche nel caso il secondo posto diventasse matematico con la sconfitta di Torino contro Trapani (anticipo che si gioca stasera) e la vittoria di Cantù a Rieti.

"Anche se arrivasse questa certezza Cantù non è la piazza giusta dove permettersi di fare ragionamenti di questo tipo..."

