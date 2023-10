Cantù verso il big match a Trapani. Cagnardi: "Sarà una partita difficile, ma anche piacevole"

"Mi aspetto una partita difficile, come è giusto che sia, ma anche una partita piacevole per gli spettatori presenti e per quelli che ci seguiranno sugli schermi".

E non poteva che essere così il primo big match di regular season per la Pallacanestro Cantù che sabato 21 ottobre alle 20.30 calcherà il parquet del PalaShark per provare a insinuare qualche dubbio nella mente di staff e giocatori dei padroni di casa, Trapani, l’unica squadra che fino ad ora è rimasta imbattuta nel girone Verde e l’unica ad aver già alzato un trofeo: la Supercoppa.

"Squadra ben costruita, ma il focus sarà su noi stessi"

"Sappiamo tutti che Trapani è una squadra ben costruita, profonda, di talento e fisica - ha detto coach Devis Cagnardi nel presentare la sfida - Non è una sorpresa, conosciamo la forza degli avversari, ma come detto abbiamo un percorso che vogliamo migliorare di volta in volta e quindi il focus sarà su noi stessi".

Una linea che rimane tale anche dopo la dichiarazioni del presidente della Trapani Shark che in settimana ha riscaldato l’ambiente incitando i suoi a fare la storia contro chi ha già fatto la storia della pallacanestro. Una "provocazione" legittima che mette un po’ di pepe, ma che non smuove coach Cagnardi e i suoi dall’obiettivo: continuare a migliorarsi per raggiungere la massima espressione del gioco per le partite che contano a fine stagione.

"La distanza di punti che si potrebbe venire a creare non conta niente, se non per la qualificazione della Coppa Italia al termine del girone d’andata - continua il coach biancoblù - Il nostro inizio è stato anomalo per i motivi che sappiamo e quindi ci aspettavamo di non essere pronti subito, come nella sconfitta contro Treviglio. Ma se noi vogliamo vedere un cammino lungo non credo che questi ipotetici 4 punti di distacco possano anche non essere così importanti".

Una Cantù solida mentalmente, non si vedeva da un po'

Un cambio di mentalità del gruppo squadra e dell’ambiente che punta soprattutto sulla continuità di prestazione non solo lungo il campionato, ma anche durante tutti i 40 minuti della partita di turno, come dimostrato nelle ultime uscite.

"Questa concentrazione è il risultato dell’applicazione di tutti..."

