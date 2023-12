Cantù verso il big match con Trapani. Cagnardi: "I nervi faranno la differenza"

È finalmente arrivata la gara che tutti aspettavano: sabato 23 dicembre, alle 20.30, il PalaFitLine di Desio ospiterà il big match tra la Pallacanestro Cantù e Trapani, rispettivamente seconda e prima della classe nel girone Verde di Serie A2.

All'andata sorrise Cantù

Uno scontro tra due formazioni attrezzatissime per la promozione finale, un duello che già all’andata ha regalato una sorpresa, positiva per i canturini, che vinsero in Sicilia imponendosi per 95 a 78, negativa per i padroni di casa, che però da quel momento non hanno più perso.

"Trapani sta dominando meritatamente il campionato - ha esordito coach Devis Cagnardi alla conferenza stampa prepartita - Oltre alle dieci vittorie di fila stanno esprimendo una bellissima pallacanestro. Sono una squadra fisica, quadrata e sta performando con tutti gli effettivi. Però non bisogna nascondersi, queste sono partite che si giocano per vincerle».

E chissà dunque se Cantù riuscirà a ritagliarsi il ruolo di bestia nera della società siciliana battendola anche al secondo scontro della stagione. Quello che è certo, invece, per coach Cagnardi è cosa servirà per vincere:

"Vincerà questa sfida la squadra che sarà pronta a una battaglia fisica per 40 minuti con costanza - ha spiegato - Poi che tipo di partita sarà è difficile dirlo, anche se finirà ad alto punteggio perché si sfidano i due migliori attacchi del campionato. Ci sarà poco scarto e la gestione dei nervi potrebbe fare la differenza".

Bucarelli in dubbio

Cantù si affiderà al grande talento del suo roster che però potrebbe non essere al completo, come d’altronde non lo è mai stato fino ad ora. Lorenzo Bucarelli, infatti, sarà in dubbio fino alle ultime ore a causa della distorsione alla caviglia rimediata contro la Luiss Roma. Ma oltre al talento ci sarà anche la spinta del pubblico...

