Cantù verso il big match con Treviglio. Cagnardi: "Peccato giocarla a Casale, ma il nostro pubblico è una certezza"

La Pallacanestro Cantù torna in campo una settimana dopo la vittoria con la JuVi Cremona e lo fa "in casa" contro Treviglio. In casa tra virgolette, sì, perché proprio sabato il PalaDesio sconterà la seconda giornata di squalifica dopo gli avvenimenti di Gara 2 di semifinale play-off contro Pistoia. Per l'occasione Cantù ha scelto di spostarsi a Casale, al PalaFerraris, dove ospiterà una dlle big del campionato, la Blu Basket Treviglio.

Per coach Devis Cagnardi sarà la seconda partita da capo allenatore della Pallacanestro Cantù e oggi, giovedì 5 ottobre 2023, ha presentato con queste parole la prossima sfida:

"Abbiamo subito una partita molto importante, ma sono tutte importanti e difficili, lo sappiamo - ha esordito - È un peccato non poterla giocare in casa nostra, ma siamo convinti che il nostro pubblico ci seguirà numeroso e farà sentire il suo calore come sempre. La squadra in settimana ha lavorato molto bene e i ragazzi sono concentrati, fisicamente stiamo bene, ma è chiaro che è un momento dove il processo continua dal punto di vista sia fisico che tecnico. Abbiamo iniziato ad avere i meccanismi più oliati, ma non abbiamo grandissime aspettative da questo punto di vista, però abbiamo cercato di costruirci delle piccole certezze alle quali ci attaccheremo in questa partita che ci proporrà delle difficoltà perché andiamo ad affrontare una squadra quadrata, molto esperta".

Gli avversari

Infatti, durante l’off-season la società trevigliese ha mantenuto le fondamenta della rosa della scorsa stagione. Oltre alla conferma di coach Finelli, è rimasta invariata l’asse italiana Vitali-Giuri che conferisce solidità in cabina di regia. Il mercato estivo ha invece portato a Treviglio una nuova coppia di americani, formata dalla guardia Terrell Harris, che ha esordito nei campionati italiani segnando subito 20 punti, e A.J. Pacher, protagonista lo scorso anno della promozione di Cremona con il ritorno del club in serie A. Completano il quintetto base il promettente centro Tommaso Guariglia e l'ala Federico Miaschi, top scorer contro Urania con 28 punti a referto.

Ma a coach Finelli non mancano certo le alternative perché dalla panchina, oltre al secondo play, sono pronti ad alzarsi giocatori di grande esperienza del calibro Bruno Cerella, che però non sarà della partita a causa di un problema fisico, il capitano Brian Sacchetti, e giovani ambiziosi come il lungo Simone Barbante e la guardia/ala Matteo Pollone. Inoltre la squadra trevigliese arriva da una sconfitta in casa per mano dell'Urania Milano, non una buona notizia per Cantù.

"Quando una squadra perde una partita in casa tende sempre ad avere una reazione - ha detto coach Cagnardi - Non lo definirei uno scivolone. Perdere non è una cosa positiva, ma torno a dire che è un campionato difficile. Se pensiamo che Milano abbia qualcosa in meno di Treviglio abbiamo capito poco di quello che ci aspetta. Milano ha fatto una partita sopra le righe, ma Treviglio ha recuperato benissimo nel secondo tempo e ha portato la gara ai supplementari senza giocatori importanti. Starei attento a timbrare delle squadre e a ritenere alcune più forti di altre. Questo è un concetto su cui sto spingendo e in cui non siamo ancora entrati definitivamente".

Nonostante i tanti pericoli, anche Cantù ha molte frecce al suo arco e queste frecce si chiamano Baldi Rossi, Hickey, Young, Nikolic, Bucarelli eccetera. Giocatori che stanno piano piano assorbendo le indicazioni del nuovo coach.

"Sono contento di quello che i ragazzi stanno facendo in campo - ha spiegato Cagnardi - Il loro sforzo è assoluto e totale, sembra banale dirlo ma non è scontato. Non è scontato non tanto per volontà, ma perché ci sono delle difficoltà oggettive che stanno cercando di superare. Non c’è un tempo in cui vorrei vedere il mio gioco e non dobbiamo avere l’ansia da questo punto di vista. Abbiamo una squadra che ha delle qualità individuali sia tecniche che fisiche e i ragazzi sapranno a sopperire a una mancanza di fluidità e meccanismi".

Dove vederla

La partita sarà visibile in diretta su LNP Pass, piattaforma streaming per soli abbonati; mentre la radiocronaca dell’incontro sarà trasmessa sulle frequenze FM di Radio Cantù 89.600 (Lombardia) e sul sito radiocantu.com.