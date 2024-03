Cantù verso il posticipo con Verona. Cagnardi: "Vogliamo tornare a vincere davanti ai nostri tifosi"

Archiviata la parentesi della Coppa Italia, il campionato di A2 entra nell’ultima e decisiva fase di avvicinamento ai playoff. A cinque giornate dal termine della stagione l’Acqua S.Bernardo Cantù ospita al PalaFitLine la Tezenis Verona alle 20.30 di lunedì 25 marzo. Una sfida importante per Cantù, che troverà davanti a sé una formazione dai grandi obiettivi e che occupa la quarta

posizione del girone rosso.

Gli avversari

Verona ha messo subito in chiaro le proprie ambizioni puntando su una coppia di stranieri di alto livello. Il primo tassello è stato infatti Gabe Devoe che, due stagioni fa con Piacenza, era stato il secondo miglior realizzatore della Serie A2. Doti balistiche che sta confermando anche quest’anno con 19.4 punti di media. Più complicato invece il percorso di Kamari Murphy. Il centro aveva chiuso la prima fase vicino alla doppia-doppia di media, ma è stato messo fuori gioco da un infortunio. Per sostituirlo, la Scaligera ha scelto un ex Cantù che esordirà proprio lunedì: Ivan Buva.

In cabina di regia coach Ramagli ha voluto un giocatore che conoscesse la categoria come Lorenzo Penna. Completa il pacchetto di esterni titolar il ventitreenne Liam Udom, autore fin qui di 13.4 punti e 6.4 rimbalzi di media. Il “quattro” del quintetto dei gialloblù è un altro veterano della A2: Ethan Esposito, ex Udine capace di garantire un contributo di 12 punti a partita. Per ovviare all’assenza di Murphy, era stato temporaneamente promosso a centro titolare Giulio Gazzotti, che vanta nel curriculum una promozione ottenuta con Tortona.

Alla Tezenis non manca esperienza nemmeno in panchina. Partendo dall’ex Francesco Stefanelli, che ha vestito la maglia di Cantù nelle ultime due stagioni ma che potrebbe non essere disponibile per la sfida. A lui si aggiungono Federico Massone, play già visto a Trapani e le ali Nemanja Gajic, ex Piacenza, e Vittorio Bartoli, arrivato da Ravenna. A stagione in corso, per allungare le rotazioni è stato prelevato da Cividale Saverio Bartoli.

Il commento di coach Cagnardi