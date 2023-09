Cantù verso la prima di Supercoppa con Casale, Sacchetti: "C'è più coesione rispetto allo scorso anno"

Tempo di tornare in campo per la Pallacanestro Cantù e tempo di tornare dietro i microfoni per coach Meo Sacchetti che oggi, venerdì 8 settembre 2023, ha presentato la sfida di domani sera alle 20.30 al PalaMeda con la Novipiù Monferrato Basket, valida per il girone A di Supercoppa.

Per coach Meo è stata anche l’occasione di tirare le fila di questa preseason.

"Abbiamo lavorato molto sulla parte fisica e ora cercheremo di migliorare la parte tecnica e di lettura del gioco - ha esordito parlando delle sue sensazioni sulla preparazione - Abbiamo avuto qualche piccolo acciacchino: speriamo di recuperare Luca Cesana per la partita di domani, mentre Gabriele Tarallo non ci sarà. Detto questo ora iniziano le partite dove conta il risultato".

"Quest'anno c'è più coesione"

Partite che permetteranno di capire effettivamente quanto lavoro sia stato fatto. Ma, sempre affidandosi alle sensazioni, sembra che rispetto all’anno scorso qualcosa sia cambiato.

"Quest’anno abbiamo avuto un bell’approccio: ho visto molta più coesione, i ragazzi hanno legato subito - ha spiegato il coach - È una parte importante, questo non ci porta a difendere o attaccare meglio, però dà una certa atmosfera. Adesso bisogna vedere quest’atmosfera nelle partite importanti".

E la prima si giocherà proprio oggi contro Casale, già avversaria dei canturini nello scorso campionato...

