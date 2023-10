Cantù verso la sfida al PalaDesio con Roma. Cagnardi: "Vogliamo e dobbiamo vincere"

Si torna, finalmente, al PalaDesio. Lunedì sera, alle 20.30, la Pallacanestro Cantù farà il suo tanto atteso ritorno a casa. Scontata la squalifica di due giornate del palazzetto, Cantù ospiterà per la quarta giornata la Luiss Roma.

Qualche acciacco, ma tutto passa: è la prima in casa

Per Cantù sarà l’occasione di mettere in cascina altri due punti dopo la vittoria, convincente, di Latina in un momento della stagione che la vede arrancare per due motivi: il primo è quello infermieristico, con Luca Cesana out, Lorenzo Bucarelli con un problema alla schiena e Nicola Berdini influenzato; il secondo è relativo al cambio di rotta deciso a meno di una settimana dall’inizio della stagione con coach Devis Cagnardi chiamato agli straordinari per imprimere il più velocemente possibile il suo gioco al gruppo biancoblù. Ed è proprio coach Cagnardi che ha presentato la partita nella conferenza stampa di oggi, venerdì 13 ottobre.

"Finalmente giochiamo in quella che sarà la nostra casa durante la stagione - ha esordito - È vero che giocheremo in una giornata anomala, lunedì, però la curiosità di rimettere piede a Desio e di avere vicini tutti i nostri tifosi è forte. Siamo molto contenti di questo e cercheremo di portare la migliore versione di noi stessi".

Di fronte a loro, come accennato, ci sarà la Luiss Roma che in questo inizio di campionato ha lo stesso ruolino di marcia dei canturini: 2 vittoria e una sconfitta.

"Queste due vittorie hanno dato indicazioni su una squadra che arriva da un campionato di Serie B vinto, con una personalità e un’identità marcate. Fatta da giocatori ipermotivati che hanno trovato stimoli e una quadra tecnica definita. Dal punto di vista del gruppo sono una delle squadre più quadrate, mentre noi stiamo assumendo fiducia sia fisica, che tecnica, che emotiva. Non ci nascondiamo, vogliamo e dobbiamo vincere".

