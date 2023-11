Cantù verso la sfida casalinga con Monferrato. Cagnardi: "Arriva una squadra affamata"

Per la seconda volta in questa stagione la Pallacanestro Cantù ospita in casa sua, al PalaFitLine di Desio, la Novipiù Monferrato Basket.

La gara in programma domenica 19 novembre alle 18 fa riaffiorare ricordi tutto sommato positivi nella mente dei tifosi canturini che nella prima gara ufficiale della stagione, in Supercoppa, avevano visto i loro ragazzi vincere senza troppa fatica contro i piemontesi. Una partita che per coach Devis Cagnardi, che in quel periodo era ancora primo assistente di coach Sacchetti, è da archiviare.

"Arriva Casale che abbiamo già affrontato, ma è una partita da non valutare in funzione di domenica - ha confermato Cagnardi - perché era una partita di prestagione e a loro mancava Martinoni che è un giocatore cardine del loro roster. Da allora è cambiato tutto".

"Arriva una squadra affamata"

In più arriverà una squadra ferita nell’orgoglio dopo la sconfitta sul campo con Latina, ma che è valsa comunque due punti in classifica.

"Dobbiamo prepararci ad affrontare una squadra affamata - ha continuato il coach - Non sappiamo quale potrà essere la loro reazione emotiva a quanto gli è successo. Non avranno nulla da perdere, ma come ho sempre detto il nostro focus dev’essere più su noi stessi che sui nostri avversari".

Kelly e Pepper i più temuti

E infatti le analisi sul gioco di Monferrato non si dilungano troppo:

"Hanno due americani davvero forti: Kelly è uno dei migliori marcatori del campionato, ha tanti punti nelle mani. Mentre Pepper è tanti anni che produce punti nella nostra categoria con la sua fisicità. Sono due giocatori da attenzionare, ma senza perdere di vista gli altri punti di forza".

E poi è la prima di Moraschini

E allora focus Cantù, una squadra in fiducia, che ha ritrovato la vittoria in casa con Rieti dopo la sconfitta di Agrigento. Ma soprattutto una squadra che si trova un nuovo innesti di qualità e fisicità, Riccardo Moraschini, pronto a scendere in campo con la maglia dell’Acqua S.Bernardo per la prima volta domani:

"Sì, Moraschini sarà della partita", ha annunciato Cagnardi...

L’articolo integrale e tutti gli approfondimenti sulla Pallacanestro Cantù sul Giornale di Cantù da sabato 18 novembre 2023 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui