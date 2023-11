Cantù verso la sfida con Rieti. Cagnardi: "Avremo bisogno di tutti"

La Pallacanestro Cantù è chiamata al riscatto immediato, nonostante tutte le difficoltà. Dopo la sconfitta dello scorso fine settimana ad Agrigento coach Devis Cagnardi e i suoi domenica alle 18 tornano a casa, al PalaFitLine di Desio, un po’ più acciaccati (senza Baldi Rossi e Cesana) e consapevoli che di fronte a loro non ci sarà una squadra facile da affrontare: la Real Sebastiani Rieti è attualmente la seconda miglior difesa del campionato e insegue i canturini a soli due punti di distanza in classifica.

"Come tutte le partite mi aspetto una battaglia - ha esordito l’allenatore biancoblù nella conferenza stampa di oggi - Noi siamo incidentati, ma non abbiamo né tempo né voglia di piangerci addosso. La situazione la conosciamo e giocheremo con gli effettivi che potranno scendere in campo. Di fronte a noi ci sarà una squadra quadrata, ottimamente allenata e che fa dell’energia e della compattezza la propria forza".