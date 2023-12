Cantù verso la sfida d'alta classifica con Treviglio. Cagnardi: "Vogliamo vendicarci"

Domani sera ci si gioca il secondo posto. la S.Bernardo-Cinelandia Cantù scenderà sul parquet del PalaFacchetti per affrontare i padroni di casa della Gruppi Mascio Treviglio. Una sfida che vale il secondo posto, perché in caso di sconfitta i canturini si vedrebbero (per la seconda volta nel giro di due settimane) sorpassare dagli orobici che a quel punto avrebbero 18 punti (come Cantù), ma con il vantaggio di aver vinto entrambi gli scontri diretti. Infatti, come si ricorderà, fu proprio Treviglio alla seconda giornata di campionato a regalare il primo dispiacere a coach Devis Cagnardi e i suoi in campionato.

Questa la situazione delle due squadre: Treviglio arriva dalla sconfitta rimediata contro l'Urania e con il compito di non lasciar scappare troppo le prime della classe, tra cui figura anche Cantù che dopo lo scivolone fuori casa con Vigevano all'ultima di andata è stata brava a rialzarsi immediatamente con la vittoria in casa contro Cremona. La chiave della partita sarà la condizione fisica dei biancoblù che dovranno gestire una gara dispendiosa, a tre giorni dalla partita di Cremona, con un roster limitato.

Gli avversari

Coach Alessandro Finelli ha a disposizione una squadra in cui Luca Vitali è il regista designato, non a caso il secondo miglior assistman dell'intera A2. Gli altri due esterni del quintetto titolare della Gruppo Mascio sono maggiormente incaricati di un ruolo da realizzatore: la guardia Terrell Harris (14.5 di media) e l'ala Federico Miaschi, miglior realizzatore di Treviglio con i suoi 18.1 punti per partita e già premiato con il titolo di MVP Italiano del mese di ottobre. Anche i due lunghi titolari, AJ Pacher e Tommaso Guariglia, garantiscono un contributo stabilmente oltre la doppia cifra, con l'ala statunitense che si distingue anche per essere il secondo miglior rimbalzista del girone.

Dalla panchina, Treviglio può contare su una serie di giocatori con enorme esperienza in questa categoria, a partire dal play Marco Giuri e dall'ala Brian Sacchetti. Ma anche su giovani in rampa di lancio come l'esterno Matteo Pollone e il lungo Simone Barbante. Da 4 giornate, si è aggiunto anche il contributo di Bruno Cerella, rientrato nelle rotazioni dopo l'infortunio che ne aveva condizionato l'avvio di stagione.

Il commento di coach Cagnardi

“La partita di Treviglio sarà una gara importante, ma che non può ritenersi decisiva in quanto mancano ancora molte giornate. Questo è il momento di non pensare agli assenti oppure ai pochi giorni di recupero, non è il momento delle chiacchiere, ma dobbiamo scendere in campo determinati a dare il massimo per fare nostra la posta in palio in un campo dove finora Cantù non ha mai vinto. Il successo con Cremona ci ha dato spinta emotiva e due importanti punti in classifica, regalandoci un piccolo vantaggio sulle terze che vogliamo difendere giocando una gara di spessore a Treviglio. Avremo di fronte una squadra esperta e profonda, ottimamente allenata e che sta proseguendo un percorso iniziato lo scorso anno, capace oltretutto di batterci all'andata, in una partita che vogliamo vendicare”.

Dove vederla

La partita sarà visibile in diretta su LNP Pass, piattaforma streaming per soli abbonati; mentre la radiocronaca dell’incontro sarà trasmessa sulle frequenze FM di Radio Cantù 89.600 (Lombardia) e sul sito radiocantu.com.