Cantù verso la sfida di Forlì. Cagnardi: "Partita imprevedibile. Noi pronti per qualsiasi scenario"

Assicurarsi matematicamente il secondo posto nel girone verde e vendicare la sconfitta subita in Coppa Italia. Sono questi i due obiettivi con cui l’Acqua S.Bernardo Cantù si prepara ad affrontare la trasferta alla Unieuro Arena di Forlì. Il big match del penultimo turno della stagione regolare di A2 andrà in diretta su Rai Sport venerdì 12 aprile alle 20.45.

Gli avversari

La squadra allenata da coach Antimo Martino è già sicura di chiudere la stagione regolare del girone rosso al primo posto. Il regista in campo di questi successi è Fabio Valentini, coadiuvato dalla combo-guard americana Kadeem Allen: autore di una stagione in doppia cifra da 11.2 punti di media. Il terzo esterno dei biancorossi è Luca Pollone, specialista difensivo comunque capace di produrre 7.5 punti a partita. Causa squalifica, venerdì sera Forlì sarà costretta a rinunciare alla sua stella: l’ala grande Xavier Johnson. Il lungo americano, grazie a un’annata con 17.5 punti e 8.8 rimbalzi a partita, è già uno dei più seri candidati al titolo di MVP del campionato. Nell’ultima partita, ha esordito direttamente in quintetto il neoacquisto Daniele Magro, centro prelevato dalla JuVi Cremona nelle battute finali del mercato.

Coach Martino può contare su una panchina di assoluto livello. Il cambio del play è Federico Zampini, che garantisce un contributo medio superiore ai 12 punti. Oltre la doppia cifra, con 11.5 punti di media, c’è anche Daniele Cinciarini. Qualità ed esperienza che non mancano nemmeno nei lunghi destinati a entrare a partita in corso, a partire dai 7 punti e 6.1 rimbalzi di media di Davide Pascolo che è il più probabile sostituto di Johnson nei 5 titolari. Completano le rotazioni forlivesi l’esterno ex Cantù Maurizio Tassone, l’ala Todor Radonjic e il centro Giacomo Zilli.

Il commento di coach Cagnardi