Cantù verso la "sfida riscatto" con Trieste. Cagnardi: "Giocano una pallacanestro diversa dalle altre"

Prima partita di fase a orologio al PalaDesio per l’Acqua S.Bernardo Cantù, che sabato sera alle 20.45 ospiterà la Pallacanestro Trieste. Una sfida affascinante, che sarà anche il primo confronto con una delle squadre del Girone Rosso che puntano alla promozione in serie A. Trieste infatti, dopo la retrocessione dello scorso anno, punta dritta a un ritorno nella massima serie. I biancorossi non stanno però vivendo un momento felice e sono reduci da 5 sconfitte nelle ultime 6 partite, una striscia negativa che li ha costretti a perdere diverse posizioni in una classifica che li vede ora al quinto posto.

Gli avversari

La proprietà americana di Trieste in estate ha affidato la guida tecnica della squadra a Jamion Christian, coach alla prima esperienza in un club professionistico dopo aver stupito nel basket universitario statunitense. I biancorossi da qualche mese stanno giocando senza il suo migliori giocatore: l’ala Justin Reyes che, prima di fermarsi per un’operazione al menisco, viaggiava a una doppia-doppia di media da 18.5 punti e 10.3 rimbalzi. Anche l’altro straniero, la guardia Eli Brooks, sta tenendo un ottimo rendimento da 15 punti di media, costruito tirando con una percentuale superiore al 40% nel tiro da tre punti.

Trieste però può contare, oltretutto, su un gruppo di italiani di valore, a partire dal play Michele Ruzzier, che due estati fa è tornato nella sua città natale dopo aver vinto l’Eurocup con Bologna. Il pacchetto degli esterni titolari è completato da un altro prodotto del settore giovanile triestino: Lodovico Deangeli. Dopo l’infortunio di Reyes, coach Christian ha varato un quintetto con una coppia di lunghi, che per centimetri non ha eguali in A2, formata da Giovanni Vildera (205cm) e Francesco Candussi (211cm). All’allenatore americano non mancano nemmeno le alternative dalla panchina.

Il sesto uomo è infatti Ariel Filloy, veterano del massimo campionato e giocatore da quasi 50 presenze con la maglia della Nazionale, e che, nonostante compirà 37 anni a marzo, è il quarto miglior realizzatore dei triestini con una media a un passo dalla doppia cifra. Grande esperienza in A che garantiscono anche le ali Giancarlo Ferrero, arrivato in estate dopo 8 stagioni consecutive trascorse a Varese, e Luca Campogrande, alla terza annata con questa maglia dopo aver giocato a Brindisi e Venezia. Ultimo giocatore ad avere minuti importanti è Stefano Bossi, playmaker che Cantù ha già affrontato in A2 quando militava nelle file dell’Urania Milano.

Le parole di coach Cagnardi